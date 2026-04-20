La muerte de Luis Brandoni abrió un enorme interrogante dentro de la industria audiovisual argentina y también entre los seguidores de Nada, la serie de Disney+ que protagonizó junto a Robert De Niro y que ya tenía confirmada una segunda temporada.

El reconocido actor argentino falleció a los 86 años, según confirmó el empresario teatral Carlos Rottemberg, tras sufrir un accidente doméstico que derivó en un derrame cerebral.

Temporada 2 de NADA: qué va a pasar con la serie de Luis Brandoni y Robert De Niro | Créditos: Disney+

En sus últimos años, el actor Luis Brandoni volvió a alcanzar repercusión internacional gracias a Nada, la producción dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat para Disney+.

Allí interpretó a Manuel, un crítico gastronómico sofisticado y solitario cuya vida cambiaba con la llegada del personaje encarnado por Robert De Niro. La química entre ambos actores fue uno de los grandes motores del éxito de la serie, celebrada tanto por la crítica como por el público.

Temporada 2 de NADA: qué va a pasar con la serie de Luis Brandoni y Robert De Niro | Créditos: Disney+

QUÉ PASARÁ CON LA TEMPORADA 2 DE NADA

Antes de su fallecimiento, la ficción tenía en marcha su continuación. El proyecto contemplaba una segunda temporada compuesta por cinco episodios y con una expansión narrativa que incluiría escenas filmadas en Nueva York. Incluso trascendió que la nueva etapa llevaría el título Todo, ampliando el universo presentado en la primera entrega.

Temporada 2 de NADA: qué va a pasar con la serie de Luis Brandoni y Robert De Niro | Créditos: Disney+

Sin embargo, tras la muerte del actor, el futuro de la producción quedó envuelto en incertidumbre. Hasta el momento, Disney+ no informó oficialmente si el rodaje había comenzado ni si Brandoni llegó a grabar material suficiente para continuar con la historia.

Temporada 2 de NADA: qué va a pasar con la serie de Luis Brandoni y Robert De Niro | Créditos: Disney+

Tampoco se confirmó si la plataforma evaluará lanzar los episodios como homenaje póstumo.