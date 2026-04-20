Patrick Muldoon, recordado por su participación en exitosas producciones televisivas de los años noventa como Melrose Place y Days of Our Lives, murió este lunes a los 57 años. La noticia fue confirmada por allegados al artista.
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El actor alcanzó notoriedad mundial durante la década del noventa, cuando interpretó a Richard Hart en Melrose Place.
MURIÓ PATRICK MULDOON
Antes de ese éxito, Muldoon ya había ganado popularidad en Days of Our Lives, en la que encarnó a Austin Reed.
Según trascendió, el fallecimiento del actor se produjo tras atravesar complicaciones de salud, aunque por el momento no se difundieron mayores detalles oficiales.
“Patrick siempre fue una persona generosa y apasionada por su trabajo”, señalaron personas de su entorno al confirmar la triste información.
Además de su trayectoria actoral, Muldoon también incursionó en la música y participó en diferentes proyectos cinematográficos, manteniéndose activo dentro del entretenimiento durante más de tres décadas.