Patrick Muldoon, recordado por su participación en exitosas producciones televisivas de los años noventa como Melrose Place y Days of Our Lives, murió este lunes a los 57 años. La noticia fue confirmada por allegados al artista.

El actor alcanzó notoriedad mundial durante la década del noventa, cuando interpretó a Richard Hart en Melrose Place.

Murió Patrick Muldoon a los 57 años: brilló en Melrose Place y Starship Troopers | Créditos: IMDB

MURIÓ PATRICK MULDOON

Antes de ese éxito, Muldoon ya había ganado popularidad en Days of Our Lives, en la que encarnó a Austin Reed.

Según trascendió, el fallecimiento del actor se produjo tras atravesar complicaciones de salud, aunque por el momento no se difundieron mayores detalles oficiales.

Murió Patrick Muldoon a los 57 años: brilló en Melrose Place y Starship Troopers | Créditos: IMDB

“Patrick siempre fue una persona generosa y apasionada por su trabajo”, señalaron personas de su entorno al confirmar la triste información.

Además de su trayectoria actoral, Muldoon también incursionó en la música y participó en diferentes proyectos cinematográficos, manteniéndose activo dentro del entretenimiento durante más de tres décadas.