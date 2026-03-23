La actriz estadounidense Valerie Perrine, famosa por su papel de Eve Teschmacher en las películas de Superman y por su nominación al Oscar por Lenny, murió este lunes a los 82 años en su casa de Beverly Hills.

La noticia fue confirmada por su amigo y confidente Stacey Souther, quien la acompañó durante los años más duros de su enfermedad. Perrine había sido diagnosticada con Parkinson en 2015, una dolencia que le fue quitando movilidad y la capacidad de hablar y comer con normalidad.

“Afrontó la enfermedad de Parkinson con un valor y una compasión increíbles, sin quejarse jamás”, escribió Souther en sus redes sociales. Además, anunció la apertura de una página de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos del funeral, ya que más de 15 años de lucha contra la enfermedad agotaron los recursos de la actriz.

Valerie Perrine (Foto: Instagram @capedwonder_europe)

Su hermano, Ken Perrine, también afectado por el Parkinson, expresó su dolor: “Vivió una vida extraordinaria que la mayoría solo puede soñar. Luchó hasta el final y nunca se rindió”. El último deseo de Perrine fue ser enterrada en el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills, un cementerio emblemático de las estrellas de Hollywood.

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MURIÓ VALERIE PERRINE, LA ESTRELLA DE HOLLYWOOD QUE PUSO EN JAQUE A SUPERMAN

Nacida el 3 de septiembre de 1943 en Galveston, Texas, Valerie Ritchie Perrine fue hija de una bailarina escocesa y de un oficial del Ejército de Estados Unidos. Por el trabajo de su padre, la familia se mudó por el mundo: vivieron en Japón, París y otros destinos.

Valerie Perrine junto a Gene Hackman (Foto: Instagram @jamesgunn)

Perrine estudió brevemente psicología en la Universidad de Arizona, pero abandonó para convertirse en bailarina principal en Las Vegas, donde llegó a ganar 800 dólares semanales como estrella del Hotel Stardust.

Su salto al cine llegó con Matadero Cinco (1972), dirigida por George Roy Hill, donde interpretó a Montana Wildhack. Pero el papel que la catapultó fue el de Honey, la esposa de Lenny Bruce en Lenny (1974), dirigida por Bob Fosse y protagonizada por Dustin Hoffman.

Por esa actuación, Perrine ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes, un BAFTA como promesa más destacada y fue nominada al Oscar. El crítico Roger Ebert elogió su trabajo, destacando que lograba proyectar “una cierta sexualidad marchita” en su personaje.

Valerie Perrine junto a Christopher Reeve en Superan (Foto: Instagram @moviescenesandstills)

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MURIÓ VALERIE PERRINE: EL FENÓMENO DE LA SEÑORITA TESCHMACHER DE SUPERMAN Y SUS OTROS TRABAJOS

El gran público la recordará siempre como Eve Teschmacher, la secretaria y cómplice de Lex Luthor en Superman (1978) y Superman II (1980), junto a Christopher Reeve y Gene Hackman.

En una de las escenas más icónicas, su personaje salva al Hombre de Acero de morir ahogado con kriptonita después de hacerlo caer en una trampa de Lex Luthor. Desde entonces, los fans la saludaban con el grito de “¡Señorita Teschmacher!”, tal como lo hacía Hackman en la película.

Valerie Perrine (Foto: Instagram @brwc)

A lo largo de su carrera, Valerie Perrine participó en películas como El último héroe americano (1973) con Jeff Bridges, El jinete eléctrico (1979) junto a Robert Redford, y La frontera (1982) con Jack Nicholson. El New York Times destacó su labor en “El jinete eléctrico” como parte de un elenco cuidadosamente elegido por Sydney Pollack.

En el año 2000, volvió a brillar en la comedia Lo que ellas quieren, de Nancy Meyers, junto a Mel Gibson y Helen Hunt, en una de las escenas más recordadas del film. Sin embargo, no todo fue éxito: la comedia musical Can’t Stop the Music (1980), protagonizada por los Village People, fue un fracaso que, según la propia Perrine, “arruinó su carrera” y la llevó a mudarse a Europa por la vergüenza.

Valerie Perrine (Foto: Instagram @sergeroccophotography)

Durante más de una década y media, Valerie Perrine luchó contra el Parkinson con una entereza que conmovió a quienes la rodeaban. Su círculo íntimo confirmó que su último deseo fue descansar en el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills.

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