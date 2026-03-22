El barrio de Liniers está de luto y el fútbol argentino perdió a una de sus hinchas más queridas. Cristina Mariscotti, conocida por todos como la “Abuela lalala”, falleció a los 79 años y dejó un vacío enorme en la comunidad que la adoptó como propia.

Aunque su muerte ocurrió a principios de marzo por una insuficiencia cardíaca, la noticia se conoció recién ahora y generó una ola de tristeza entre vecinos, familiares y fanáticos de la Selección.

Cristina se convirtió en un ícono durante el Mundial de Qatar 2022, cuando un grupo de jóvenes la filmó festejando en la esquina de Caaguazú y Andalgalá y le dedicó el ya clásico “¡Abuela, lalalalalá!” al ritmo de Go West de los Pet Shop Boys. El video explotó en redes y su casa se transformó en un punto de referencia para hinchas de todo el país, llegando incluso a figurar en Google Maps.

LA HISTORIA DE LA “ABUELA LALALA”: UNA VIDA DE BARRIO, FÚTBOL Y HUMILDAD Y TELEVIDENTE DE CIUDAD MAGAZINE

Cristina nació en Almagro en 1946 y se mudó a Liniers cuando tenía apenas dos años. Siempre se definió como una porteña de ley, hincha de Boca Juniors, devota de la parroquia San Enrique y fanática de la radio. Participó en talleres culturales del barrio y, aunque era futbolera, confesaba que no miraba los partidos por cábala sino que prefería pasar ese tiempo con las películas de Ciudad Magazine. Su gran sueño era que algún mensaje suyo llegara a Lionel Messi.

El destino la cruzó con la gloria: la consagración de la Selección en Qatar coincidió con el 150° aniversario de Liniers, uniendo sus dos grandes pasiones. Pero el final de su vida no fue fácil. En julio de 2024, Cristina sufrió un violento robo en su casa que afectó su salud. Terminó internada en el Hospital Santojanni, donde falleció acompañada por sus hermanas y sobrinos ya que no tenía hijos.

A pocos días del arranque del Mundial 2026, el eco del “Abuela lalala” seguramente volverá a escucharse en las calles de Liniers. Esta vez, el canto será un homenaje a la mujer que demostró que la alegría del fútbol no tiene edad y que el amor por la camiseta puede unir a todo un país.

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