El mundo del rock nacional está de luto tras la muerte de Daniel Oscar Buira, baterista fundador de Los Piojos. El músico falleció este sábado 21 de marzo de 2026 a los 54 años, luego de sufrir una descompensación en la escuela de percusión La Chilinga, en Ciudad Jardín en el partido bonaerense de Tres de Febrero, que había sido fundada por él en 1995.

El artista se habría sentido mal y manifestó dificultades para respirar, sufría de asma según informaron familiares a efectivos policiales. La Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte que tramita en la UFI 8 de Morón. A pesar de la rápida asistencia por parte de personal del SAME y las maniobras de reanimación, los médicos constataron su fallecimiento en el lugar.

Buira formó el grupo en 1988 junto a Andrés Ciro Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Daniel Fernández y Pablo Guerra, lugar que más tarde fue ocupado por Gustavo Kupinski. Su aporte quedó plasmado en los discos más emblemáticos de la banda y que marcaron el rock nacional como Chactuchac (1992), ¡Ay Ay Ay! (1994), Tercer Arco, Azul (1998) y Ritual (1999).

El posteo de Los Piojos por la muerte de Daniel Buira (Foto: Instagram/@lospiojosoficial)

En el 1999 dejó Los Piojos y en el 2024, tras 15 años de inactividad, anunciaron su regreso y él fue uno de los que decidió sumarse sin dudarlo. Este sábado el rock argentino llora su partida inesperada.

EL MENSAJE DE ANDRÉS CIRO MARTÍNEZ TRAS LA MUERTE DE DANIEL BUIRA

Andrés Ciro Martínez expresó su profundo dolor por la muerte de Daniel Buira, el emblemático primer baterista de Los Piojos, a través de un emotivo posteo en sus redes sociales: “Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito”, escribió el cantante desde Uruguay, resaltando que la vida les dio la oportunidad de reencontrarse recientemente sobre un escenario para volver a ser Los Piojos en vivo.

Andrés Ciro Martínez despidió a Daniel Buira con un doloroso mensaje a través de sus redes sociales (Foto: Instagram/@ciroylospersasoficial).

En su mensaje, Ciro recordó con cariño la “risa jocosa” del baterista y su capacidad única para tocar “lo que se le cantaba”, cerrando su despedida con un sentido: “Que suenen los tambores desde arriba. ¡Dibuje Maestro!”. Este fallecimiento golpea fuertemente a la comunidad musical, especialmente tras el reciente regreso de la banda a los escenarios.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.