Nicholas Brendon, el actor que se hizo famoso por su papel de Xander Harris en la icónica serie “Buffy, la cazavampiros”, murió a los 54 años.

La noticia fue confirmada por la familia del actor a través de un comunicado. Según detallaron, Brendon falleció en paz mientras dormía y la causa fue natural.

Por el momento, la familia pidió respeto y privacidad en este difícil momento.

Nicholas Brendon

Murió Nicholas Brendon, el querido actor de “Buffy, la cazavampiros”

El actor se convirtió en un rostro querido por los fanáticos de la televisión en los años 90 y principios de los 2000, gracias a su participación en la serie creada por Joss Whedon.

Nicholas Brendon y Sarah Michelle Gellar

Su personaje, Xander, fue uno de los pilares del grupo de amigos que acompañaba a Buffy en la lucha contra las fuerzas del mal.

La partida de Brendon generó una ola de mensajes de tristeza y recuerdos en redes sociales, donde seguidores y colegas destacaron su carisma y el legado que dejó en la pantalla chica.

Quién fue Nicholas Brendon

Además de la icónica serie Buffy the Vampire Slayer, a lo largo de su carrera, también se destacó por su participación en Criminal Minds, donde interpretó a Kevin Lynch entre 2007 y 2014.

Nacido el 12 de abril de 1971 en Los Ángeles, California, Brendon creció junto a su hermano gemelo Kelly Donovan y otros dos hermanos menores.

Antes de alcanzar la fama, atravesó diversos desafíos: trabajó en múltiples empleos y luchó contra la tartamudez, condición que logró superar con el tiempo.

En su vida personal, Brendon también se comprometió con causas sociales: colaboró con la Stuttering Foundation of America, que lo nombró presidente honorario de la Semana Nacional de Concienciación sobre la Tartamudez en 2001.

Nicholas Brendon, cuando fue arrestado y en un capítulo de la serie ".Buffy, la cazavampiros". (Fotos: Departamento de Policía de Terre Haute - 20th. Century)

Sin embargo, su carrera estuvo atravesada por dificultades personales, incluyendo problemas de adicción y depresión, que derivaron en diversos conflictos legales desde 2010. A pesar de ello, continuó participando en convenciones de fans y mantuvo el cariño del público que lo acompañó desde sus comienzos.