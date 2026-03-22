La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, reconocida por sus trabajos en series como Supernatural e iZombie, murió el 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica, a los 51 años.

La noticia fue confirmada por Jim Beaver, su compañero de elenco en Supernatural, quien detalló que la causa del fallecimiento estuvo relacionada con complicaciones de un cáncer de mama.

Fleming, que fue madre de Madalyn Rose, se ganó el cariño de los fanáticos por su capacidad de dar vida a personajes secundarios que quedaban grabados en la memoria. Su carrera estuvo marcada por una presencia constante en el género fantástico, el terror y la comedia, donde supo brillar con registros intensos y personajes inquietantes.

Murió Carrie Anne Fleming, una “reina del terror” que dejó a sus personajes grabados en la memoria de los fans

Carrie Anne Fleming se formó en Victoria, donde estudió actuación y danza en el Kaleidoscope Theatre. Desde sus primeros pasos, alternó entre la televisión, el cine y el teatro, mostrando una versatilidad que la llevó a destacarse en distintos formatos.

Sus primeras apariciones en la industria incluyeron participaciones en Viper y la comedia Happy Gilmore. Sin embargo, fue en el terror donde encontró su lugar, interpretando papeles que la desafiaron y la llevaron a explorar zonas oscuras y perturbadoras.

Carrie Anne Fleming (Foto: @spnbunkerna)

En Supernatural, Fleming interpretó a Karen Singer, la esposa de Bobby Singer. Aunque no fue un rol protagónico, su personaje aportó una carga emotiva fundamental en una serie marcada por criaturas sobrenaturales y conflictos familiares.

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En iZombie, se puso en la piel de Candy Baker durante varias temporadas, sumándose a una trama de humor negro y crimen que le permitió mostrar nuevos matices en el género fantástico.

Uno de sus trabajos más recordados fue en “Jenifer”, el cuarto episodio de la serie Masters of Horror, dirigido por Dario Argento. Allí, Fleming encarnó a una mujer desfigurada, sin habla y con impulsos caníbales, que mantiene una relación perturbadora con el hombre que la rescata. Su interpretación logró un equilibrio perfecto entre el horror y la humanidad, convirtiendo a Jenifer en un personaje imposible de olvidar para los fanáticos del género.

Carrie Anne Fleming (Foto: @fiveyearsbehindthebrains)

Además de su trabajo en televisión y cine, Carrie Anne Fleming también se lució en el teatro de Columbia Británica, participando en clásicos como Romeo y Julieta y Steel Magnolias. En 2015, apareció en la película para TV The Unauthorized Full House Story, donde interpretó a la madre de Candace Cameron Bure.

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