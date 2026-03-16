El lunes por la madrugada murió Marcelo Araujo, el relator que marcó una época en Fútbol de Primera.

Según trascendió, Lázaro Jaime Zilberman, como en realidad se llamaba el histórico compañero de Enrique Macaya Márquez, falleció a sus 78 años en el Hospital Italiano, y la noticia la difundió su colega Fernando Pacini en radio

“¡Lo que te deboraste...!”, o “¿Estás crazy, Macaya?”, son algunos de los latiguillos que inmortalizó Araujo durante sus emocionantes y divertidos relatos de los partidos más importantes, por casi tres décadas.

Ganador del premio Martín Fierro de Oro en 1999 con Fútbol de Primera en eltrece, con la implementación de Fútbol para Todos luego se convirtió en una de las figuras de las transmisiones estatales.

Además, cubrió los mundiales de 1990, 1994, 1998 y 2002.

Una enfermedad letal

Después de luchar contra un cáncer, el periodista no pudo resistir más y la familia decidió que no habrá velatorio, sino que sus restos serán cremados el martes en el cementerio de Chacarita.

El accidente de Marcelo Araujo.

En octubre de 2021, había sufrido un accidente de tránsito que lo afectó en plena recuperación de un cuadro de Covid, cuando bajó de un auto sin advertir que desde venía una bicleta a toda prisa.

En cuanto a la vida personal, Marcelo Araujo era padre de Florencia Zilberman y Soledad Tuny Testi, pero pasó sus últimos 20 años en pareja con Graciela Ocampo, quien no mantenía buena relación con , sus