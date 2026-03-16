El mundo del cine está de luto: Matt Clark, un actor que se ganó el cariño de los fans por su papel de cantinero en Volver al futuro III (Back to the Future III, 1990), murió este domingo a los 89 años en su casa de Austin, Texas.

La noticia fue confirmada por su familia, que contó que Clark sufrió severas complicaciones tras una operación de espalda. Su esposa, Sharon Mays, contó que el actor “era un profesional de pura cepa que amaba y respetaba su trabajo. No le interesaban las estrellas ni la fama. Se sentía afortunado por su carrera y murió como vivió, a su manera”.

Matt Clark en Volver al Futuro IIi (Foto: captura ack to the Future III, 1990)

Matt Clark nació el 25 de noviembre de 1936 en Washington. Tras pasar dos años en el Ejército de los Estados Unidos, estudió en la Universidad George Washington y se volcó de lleno a la actuación.

Matt Clark (Foto: Web / Tammie Arroyo)

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Durante décadas, Clark fue un rostro habitual en los westerns. Se destacó por interpretar a personajes marginales y villanos, sobre todo en los años 60 y 70, cuando el género necesitaba actores de carácter. Trabajó junto a leyendas como Clint Eastwood y John Wayne, y participó en películas de culto como The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (Las Aventuras de Buckaroo Banzai, 1984) y una versión de El llanero solitario.

Matt Clark en Volver al Futuro III (Foto: captura de la película)

Matt Clark en Volver al Futuro III (Foto: captura de la película)

En televisión, formó parte de series icónicas como Bonanza, Kung Fu, Dinastía y Grace Under Fire. Aunque su carrera fue extensa, hay un rol que lo marcó para siempre: el del cantinero en Volver al futuro III, la última entrega de la trilogía de Marty Mc Fly y el Doc Brown dirigida por Robert Zemeckis.

Matt Clark en A Million Ways to Die in the West (Foto: captura de la película de 2014)

En la película, Marty McFly (Michael J. Fox) viaja al lejano oeste para rescatar a su amigo, el doctor Emmett Brown. En el pueblo de Hill Valley, el bar es el epicentro de la acción, y Clark, como el cantinero, tiene una intervención clave cerca del final: prepara el trago que deja inconsciente al científico, en una escena decisiva para el desenlace de la historia.

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