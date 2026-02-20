El actor estadounidense Eric Dane, conocido mundialmente por sus papeles en las exitosas series Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció a los 53 años el jueves 19 de febrero tras una valiente lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa grave.

La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado publicado por la revista People, en el que expresaron su profundo dolor y anunciaron que Dane pasó sus últimos días rodeado de su esposa y sus dos hijas, quienes eran el centro de su vida.

Murió a los 53 años Eric Dane, la estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria (Foto: captura de X/@people).

El actor hizo público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en abril de 2025, después de experimentar debilidad en su mano y someterse a varios estudios neurológicos. Desde entonces, se dedicó no solo a enfrentar la enfermedad con coraje, sino también a generar conciencia sobre la ELA y promover la investigación médica.

UNA CARRERA QUE MARCÓ LA TELEVISIÓN

Eric William Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Su carrera en la actuación comenzó a principios de los años 90, con apariciones en programas como Saved by the Bell y otras series televisivas.

Su salto a la fama internacional llegó con el papel de Dr. Mark Sloan, también conocido como McSteamy, en Grey’s Anatomy, uno de los dramas médicos más populares de la televisión. Más adelante, conquistó a una nueva generación de espectadores con su interpretación de Cal Jacobs en Euphoria, la serie de HBO que se convirtió en fenómeno cultural.

