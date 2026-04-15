Griselda Siciliani no da lugar a especulaciones. A un mes de la separación con Luciano Castro y tras la internación del actor, la actriz rompió el silencio y fue tajante sobre su situación sentimental con el galán. En plena promoción de la última temporada de Envidiosa, la actriz se mostró firme y clara respecto a su vida personal, dejando atrás cualquier posibilidad de reconciliación.

“No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”, fue la contundente respuesta de Griselda, en una nota que dio a Los Profesionales de Siempre -el programa que conduce Flor de la Ve por elnueve- ante las preguntas de la cronista. Visiblemente incómoda con el tema, la actriz no titubeó al desmentir los rumores que apuntaban a una posible vuelta con su ex pareja, aclarando que “no seguimos hablando”.

Al ser consultada directamente sobre si ya le había cerrado la puerta definitivamente a Luciano, Siciliani, quien se mostró reacia a profundizar en su vida personal, dejó una respuesta sin ambigüedades: “Sí, yo no hablo de estas cosas”, expresó.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Con esa frase, la actriz sentenció cualquier posibilidad de revivir su relación con el actor, a pesar de que en el pasado, tras la infidelidad de Castro, había decidido dar la cara y hablar del tema públicamente.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

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GRISELDA SICILIANI CELEBRÓ SU PRIMER CUMPLEAÑOS SEPARADA DE LUCIANO CASTRO: CON QUIÉN Y DÓNDE

En plena etapa de cambios, Griselda Siciliani celebró un cumpleaños muy distinto: el primero tras su separación de Luciano Castro. Y, fiel a su estilo, eligió compartirlo con sus seguidores con un posteo que combinó emoción, y momentos de su intimidad en un lugar soñado.

Lejos de los grandes festejos y del perfil romántico que supo mostrar en otros años, la actriz apostó esta vez por una celebración más introspectiva. En las imágenes que publicó en sus redes sociales, se la pudo ver relajada y sonriente, en un clima cálido y descontracturado en Italia, lugar que eligió para cumplir un año más de vida.

El detalle que más llamó la atención fue el tono del posteo: sin menciones directas ni referencias a su expareja, Siciliani dejó entrever que atraviesa un momento muy personal.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani) Por: Fabiana Lopez

Su cumpleaños no solo marcó un nuevo año de vida, sino también el inicio de una etapa distinta, con foco en ella misma y en su círculo más cercano: “Acá (en Italia) ya es 2 de abril. FELIZ CUMPLE PARA MÍ. Un lujo el cannolo con velita que produjo @paulisic”, escribió en su publicación de Instagram.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Cabe recordar que la relación con Luciano había estado en el centro de la escena mediática durante meses, entre versiones, idas y vueltas y exposición pública.

Esta vez, el festejo -en la que estuvo presente la hermana de Griselda, Paulina Siciliani, tuvo otro condimento: una energía más introspectiva, casi de balance, enfocada en transitar su nueva realidad sin escándalos, pero con una fuerte carga emocional.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

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Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)