A pocos días de haber recibido el alta provisoria, Luciano Castro cumplió con la entrevista que tenía pactada con Moria Casán y habló por primera vez en profundidad sobre el difícil momento que atravesó tras su separación de Griselda Siciliani.

El actor, que recientemente había dado algunos detalles sobre su estado de salud en una breve nota con A la tarde, volvió a referirse al tema durante una charla telefónica con La Mañana con Moria, donde reveló que sufrió un fuerte cuadro de depresión que lo llevó a tomar la decisión de internarse.

Luciano Castro rompió el silencio sobre su internación tras separarse de Griselda Siciliani (captura de eltrece, La Mañana con Moria)

Luciano Castro reveló por qué se internó tras separarse de Griselda Siciliani

Durante la entrevista, Moria fue directa y le preguntó qué fue lo que más le dolió de todo lo que vivió en este último tiempo.

“Lo que más me dolió o pudo haber dolido es darme cuenta de cómo estaba”, respondió Castro con honestidad.

En ese sentido, el actor explicó que el golpe más fuerte fue reconocer que necesitaba ayuda para atravesar el momento que estaba viviendo.

“Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que necesitás ayuda. Yo pedí ayuda y tuve ayuda de inmediato”, contó.

Luciano también habló del impacto emocional que tuvo el final de su relación con Siciliani.

“Me dolió mi separación, me angustió mucho. La exposición de mi vida privada es algo que lamentablemente tengo aceptado”, reflexionó.

A pesar del duro proceso personal, Castro aseguró que hoy su prioridad está clara: enfocarse en su recuperación y en su bienestar, también pensando en sus hijos.

“Es más importante mi salud, sanar, enfocarme en mí y sanar que el afuera”, concluyó.

Por qué Luciano Castro pidió ayuda profesional:

“Primero pedí ayuda por mí. Si yo logro hacer un trabajo bueno en mí, Mateo, Esperanza y Fausto van a tener un gran padre”, contó Luciano Castro con honestidad.

Sobre la separación y su infidelidad, continuó: “Lo de perder al amor de mi vida (Griselda) es real. Lo que pasa es que hoy no puedo tener el foco puesto en el amor de mi vida, porque si quiero enmendar —y falta mucho para eso— tengo que estar bien yo también”.

En ese sentido, el actor reflexionó sobre su proceso personal: “Una vez que yo esté bien, me acepte y me quiera, y me guste de mí mismo, voy a tener la capacidad de enmendar un montón de cosas. No solo darle a mis hijos el padre que se merecen, sino también poder recomponer vínculos rotos y reparar el daño que pude haber hecho”, expuso Luciano Castro.