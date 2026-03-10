A pocos días de haber recibido el alta provisoria, Luciano Castro reapareció públicamente y dio su primera entrevista tras la internación voluntaria que realizó para tratar su salud mental.

El actor habló en A la Tarde y reveló que atravesó un fuerte cuadro de depresión, además de asegurar que hoy está enfocado en recuperarse por su propio bienestar y también por sus hijos.

En ese contexto, Moria Casán aprovechó la presencia del médico Guillermo Capuya en el panel de La Mañana con Moria para preguntarle cómo fue la internación del actor y qué tipo de tratamiento suelen recibir los pacientes en estos casos.

Guillermo Capuya explicó cómo fue la internación de Luciano Castro (captura de eltrece)

Guillermo Capuya explicó cómo fue la internación de Luciano Castro:

“Se dijo que tiene un problema de sexo, que tiene un problema de adicción, ¿cómo se lo trata en la internación?”, le consultó la conductora de eltrece al especialista.

Capuya explicó que, según la legislación vigente, el proceso que atravesó Castro fue una internación voluntaria, amparada por la ley de salud mental.

“En este caso, de acuerdo a la ley de salud mental, él por decisión propia se interna. La internación tiene dos tipos de terapia: una es la terapia cognitiva conductual y la otra es la parte farmacológica que la diagrama un psiquiatra. La medicación tarda en hacer efecto y son efectos variables”, detalló el médico.

Además, el especialista aclaró que este tipo de procesos suelen requerir tiempo y acompañamiento profesional.

“Son tratamientos largos, a veces son crónicos. A veces el destete se hace de a poco y también tiene que ver con lo que sucede en el entorno, cuando la persona está dispuesta a salir y los terapeutas dicen ‘estás para salir a la cancha de nuevo’. Eso lo determina también la persona”, explicó.