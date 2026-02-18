Rodrigo Lussich se refirió en Intrusos a la internación voluntaria de Luciano Castro, quien atraviesa un proceso de rehabilitación tras un verano atravesado por su separación de Griselda Siciliani y una fuerte exposición mediática.

En ese contexto, el conductor recordó un episodio que vivió con el actor, cuando trabajaba en Socios del Espectáculo.

“Bueno, vamos a meternos en el asunto de Luciano Castro, que está internado en un proceso de rehabilitación necesario para él, más allá de lo que pasa después con su vida sentimental, él tiene que estar bien por él”, comenzó diciendo Lussich en Intrusos.

Luego el conductor remarcó: “Si el hecho de haber tenido que llegar a esta situación, producto de acontecimientos públicos, sirvió para que tome conciencia, bienvenido sea”.

“Para el show mediático fue por choclo, pero para él es un garrón, para él sobre todo y para la gente que lo rodea”, continuó Rodrigo.

Además, Lussich señaló que la decisión de Castro no solo tiene que ver con posibles adicciones, sino también con el manejo de la ira.

“Pudo concientizar la necesidad de una ayuda, sobre todo lo que tiene que ver con su ira, no solamente lo que pueda tener que ver con adicciones. Lo que tiene que ver con su ira, el manejo de la ira. Luciano es un tipo con una ira muy poco controlada”, expuso.

Captura de pantalla de América, Intrusos.

Por qué Luciano Castro le tiró con un zapato a Rodrigo Lussich en plena nota

Fue entonces cuando Lussich recordó un episodio puntual que vivió en vivo con Castro: “Yo me acuerdo, en Socios, una vez que vino, yo le pregunté algo que no le gustó y me tiró un zapatazo por la cabeza, literal".

“Él lo tomó como en chiste, pero el zapato me lo revoleó. Entonces, es un tipo con una ira importante y que tiene que trabajar más allá de un montón de cosas”, concluyó el conductor de Intrusos.