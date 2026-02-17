En un momento personal sensible y cargado de contexto, Flor Vigna tomó una decisión que no pasó desapercibida. Mientras su expareja, Luciano Castro, se encuentra internado en un centro terapéutico, la artista eligió enfocarse en sí misma y viajar sola, una experiencia que definió como profundamente transformadora.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Flor se mostró en pleno viaje y acompañó las imágenes con un texto cargado de introspección: “Aprendiendo una nueva forma de amarme: viajar sola“, comenzó diciendo, sobre estas nuevas aventuras que se está animando a emprender.

“Estoy aprendiendo una banda de mí en este viaje. Veo muchos patrones que ya no quiero repetir. Vuelvo más enfocada en todo lo que quiero ser y crear. Agarrate 2026”, agregó, a corazón abierto.

Foto: Captura de video de Instagram (@florivigna)

El mensaje, lejos de ser casual, llamó la atención por el contenido. Sin mencionar directamente a su ex, Vigna dejó en claro que atraviesa un proceso de revisión personal, cierre de ciclos y nuevos comienzos.

FLOR VIGNA LE HIZO FRENTE A LAS CRÍTICAS POR SU NUEVA CANCIÓN: “ESTÁ TODO PENSADO PARA QUE...”

Flor Vigna decidió enfrentar las críticas que recibió tras el lanzamiento de su nueva canción llamada “La vara está baja” (que muchos interpretaron que estaba inspirada en su ex, Luciano Castro) y lo hizo fiel a su estilo: con sinceridad y mucha convicción. A través de un posteo en sus redes sociales, la cantante celebró el buen desempeño del tema y, al mismo tiempo, explicó las decisiones artísticas que generaron debate.

“Bueno, no le está yendo bien al tema, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Perdón por la exaltación, ¿soy intensa? Sí, soy re intensa”, arrancó diciendo Flor, con humor y autocrítica, antes de meterse de lleno en el ida y vuelta con los comentarios negativos.

Lejos de centrarse solo en lo malo, primero destacó el apoyo recibido: “Vamos a responder un par de críticas. Antes de hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno. Gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta”.

Foto: Instagram (@florivigna)

Luego, explicó el concepto detrás del videoclip y apeló a una mirada más analítica: “Vamos a hablar un poco de marketing. Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se van a la miércoles”.

En ese sentido, detalló su estrategia creativa: “¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, mensajes. Está todo pensado y guionado para que te atrape. Y en vez de pelearme con el momento cultural que necesitamos todo ya mismo, lo usé a mi favor. Por eso el videoclip dura lo que dura”.

Incluso reveló que consultó con su distribuidora por la duración del tema: “Me dijeron que no había ningún problema que la duración. Y me dijeron que era la primera canción en el mundo que duraba eso. O sea que todo es según cómo lo veas, la narrativa que le das”.

Más profunda, Flor habló de su identidad artística y la necesidad de romper etiquetas: “Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas. No entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina. Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar”.

Por último, cerró con un mensaje directo a quienes la critican y a quienes la apoyan: “Lo que más deseo es ser artista. Y un artista tiene que buscar todo el tiempo formas nuevas de ser auténtico y de expresarse. Y yo quería como declaración artística decir mucho en poco tiempo, y amigarme con la crítica. Ustedes me enseñaron a reírme de mí misma y a usar las críticas a mi favor. Así que muchas gracias a la gente que banca y a la gente que critica. Me están enseñando a ser yo misma, así que muchas gracias”.