Flor Vigna decidió enfrentar las críticas que recibió tras el lanzamiento de su nueva canción llamada “La vara está baja” (que muchos interpretaron que estaba inspirada en su ex, Luciano Castro) y lo hizo fiel a su estilo: con sinceridad y mucha convicción. A través de un posteo en sus redes sociales, la cantante celebró el buen desempeño del tema y, al mismo tiempo, explicó las decisiones artísticas que generaron debate.

“Bueno, no le está yendo bien al tema, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Perdón por la exaltación, ¿soy intensa? Sí, soy re intensa”, arrancó diciendo Flor, con humor y autocrítica, antes de meterse de lleno en el ida y vuelta con los comentarios negativos.

Lejos de centrarse solo en lo malo, primero destacó el apoyo recibido: “Vamos a responder un par de críticas. Antes de hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno. Gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta”.

Foto: Instagram (@florivigna)

Luego, explicó el concepto detrás del videoclip y apeló a una mirada más analítica: “Vamos a hablar un poco de marketing. Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se van a la miércoles”.

En ese sentido, detalló su estrategia creativa: “¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, mensajes. Está todo pensado y guionado para que te atrape. Y en vez de pelearme con el momento cultural que necesitamos todo ya mismo, lo usé a mi favor. Por eso el videoclip dura lo que dura”.

“Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se van a la miércoles”.

Incluso reveló que consultó con su distribuidora por la duración del tema: “Me dijeron que no había ningún problema que la duración. Y me dijeron que era la primera canción en el mundo que duraba eso. O sea que todo es según cómo lo veas, la narrativa que le das”.

Más profunda, Flor habló de su identidad artística y la necesidad de romper etiquetas: “Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas. No entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina. Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar”.

Por último, cerró con un mensaje directo a quienes la critican y a quienes la apoyan: “Lo que más deseo es ser artista. Y un artista tiene que buscar todo el tiempo formas nuevas de ser auténtico y de expresarse. Y yo quería como declaración artística decir mucho en poco tiempo, y amigarme con la crítica. Ustedes me enseñaron a reírme de mí misma y a usar las críticas a mi favor. Así que muchas gracias a la gente que banca y a la gente que critica. Me están enseñando a ser yo misma, así que muchas gracias”.

“¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, mensajes. Está todo pensado y guionado para que te atrape. Y en vez de pelearme con el momento cultural que necesitamos todo ya mismo, lo usé a mi favor".

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SABRINA ROJAS REACCIONÓ EN VIVO AL NUEVO TEMA DE FLOR VIGNA

Fiel a su estilo frontal, Sabrina Rojas no se guardó nada al opinar en vivo sobre el nuevo tema de Flor Vigna (llamado La vara está baja, canción que muchos apuntan estaría dedicado a su exnovio, Luciano Castro) que acaba de estrenarse y ya dio que hablar.

En Sálvese Quien Pueda, la conductora (que está reemplazando a Yanina Latorre) hizo un análisis tan honesto como filoso, donde puso el foco no solo en la canción, sino también en la movida mediática que la rodea.

Lo primero que llamó la atención de la presentadora fue la duración del tema que dura 53 segundos: “Cuando es cortito tiene que tener una magia”, expresó, divertida.

Foto: Captura (América)

“¿Por qué analizamos la canción? ¿Por qué nos metemos en el tema Flor Vigna? Porque ella apareció con una remera que decía ‘Guapa sí, tarada no’. Si no hubiese metido el ‘hola guapa’, ¿estaríamos hablando todos de este tema?“.

“Que haya metido el ‘guapa’ me parece más forzoso y con más ganas de colgarse que nunca. Fue una estrategia, pero eso es colgarte de un tema del cual no sos parte”, añadió.

“Dura menos que una coreo del Bailando”, siguió, irónica. Sin embargo, fue contundente con su veredicto: “A mí, la canción, me gustó. Tiene ritmo”, cerró, sincera.