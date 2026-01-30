Sabrina Rojas sorprendió a todos en el programa Sálvese Quién Pueda con un sincericidio que no pasó desapercibido. La conductora se animó a contar, con lujo de detalles, cómo fue ver a su ex, Luciano Castro, protagonizando el videoclip de Flor Vigna cuando eran pareja.
“¿Qué me sucede a mí? Olvidémonos que el pibe es el padre de mis hijos, es un actor argentino”, arrancó Sabrina, dejando en claro que intentó mirar la situación desde afuera, aunque no pudo evitar el impacto. La actriz no dudó en relatar el shock que le provocó la escena: “Yo cuando lo vi, chicos, casi me desmayo, porque me desviví por cuidarle la imagen”.
Sabrina también se refirió a la imagen de la influencer con una remera con una frase en la que hace referencia al audio viral de Castro haciendose pasar por español para conquistar a una danesa al mismo tiempo que tenía un noviazgo con Griselda Siciliani: “Si a ella la angustia a un nivel que tiembla y que llora la repercusión mediática, esto no lo hagas,porque vas a volver a pasar la misma situación”.
SABRINA ROJAS, DURÍSIMA CON FLOR VIGNA: “ME PARECE TERRIBLE”
En medio del debate, Sabrina no pudo evitar reírse cuando se enteró que Flor Vigna buscó ayuda en chat GPT para sobrellevar la situación: “Dijo ‘lo hablé el otro día con el chat GPT’, me parece terrible, yo no puedo creerlo, parecemos todos locos”.
“Decime que tuviste una charla con la psicóloga, con amigas, con tu mamá... yo al chat GPT le pregunto alguna receta, cómo conectar el Bluetooh al auto, ella está sufriendo que estemos hablando en este momento. Flor, te pusiste una remera con la frase del verano, te hubieses quedado afuera de esa frase y hoy estamos hablando de otra cosa”, sentenció y aconsejó la conductora.
