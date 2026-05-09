Sarah Burlando y Anita García Moritán volvieron a enternecer las redes sociales luego de compartir una jornada de equitación donde demostraron no solo sus avances dentro de la disciplina, sino también la conexión especial que tienen con los caballos.

Las pequeñas participaron de una práctica guiada sobre un circuito especialmente preparado para la actividad. Allí se las vio seguras, concentradas y disfrutando del momento mientras montaban sus respectivos ponys bajo supervisión.

Más allá de la actividad deportiva, uno de los detalles que más llamó la atención fue el estilo que ambas eligieron para la ocasión. Aunque compartieron códigos clásicos de la equitación, cada una aportó su propia impronta a través de outfits funcionales y cuidadosamente elegidos.

EL LOOK DE SARAH BURLANDO Y ANITA GARCÍA MORITÁN PARA MONTAR A CABALLO

Anita García Moritán apostó por un conjunto más tradicional y estructurado, compuesto por casco negro, chaleco acolchado azul marino, camisa clara y pantalones beige. Un look clásico dentro del universo ecuestre, pensado tanto para la comodidad como para la protección.

Crédito: Instagram

Por su parte, Sarah Burlando eligió una propuesta más relajada y minimalista. La hija de Barby Franco llevó casco negro, remera clara de manga larga y pantalones de equitación en tonos beige, logrando un outfit cómodo y delicado para la práctica.

LA TIERNA CONEXIÓN DE SARAH BURLANDO Y ANITA GARCÍA MORITÁN CON LOS CABALLOS

Uno de los momentos más comentados de la jornada llegó después de la práctica, cuando ambas niñas fueron fotografiadas abrazando a los caballos con total naturalidad y cariño.

Crédito: Instagram

Las imágenes reflejaron no solo la disciplina detrás de la equitación, sino también el fuerte vínculo emocional que las pequeñas desarrollaron con los animales. Entre juegos, sonrisas y muestras de afecto, Sarah Burlando y Anita García Moritán dejaron en evidencia su pasión por esta actividad que combina técnica, sensibilidad y conexión con la naturaleza.