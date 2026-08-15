La Joaqui compartió una serie de fotos con un look de playa y acompañó la publicación con una sugestiva frase.

La intérprete de Butaker eligió un traje de baño que combinó diferentes diseños y rápidamente recibió cientos de elogios.

Para las fotos, La Joaqui lució un corpiño triangular rojo liso, de escote pronunciado y breteles finos. Lo combinó con una bombacha cavada con estampado Vichy rojo y blanco, con pequeñas tiras anudadas a ambos lados.

EL LOOK DE LA JOAQUI QUE REVOLUCIONÓ LAS REDES

Para completar el look, La Joaqui llevó extensiones y dos trenzas cosidas y tirantes, que decoró en las puntas con llamativos moños rojos.

La Joaqui impactó con una microbikini roja y una frase que vincularon con Luck Ra. Crédito: Instagram

En cuanto al maquillaje, eligió una propuesta sutil con detalles glam: máscara de pestañas, rubor, iluminador y gloss para acompañar el outfit playero.

Sin embargo, hubo otro detalle de la publicación que terminó robándose todas las miradas.

“Me saqué el chaleco pero ahora me blindó”, escribió La Joaqui junto a las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

La frase pertenece a Te vi, la canción que grabó junto a Callejero Fino, cuya letra aborda el final de una relación atravesada por el desinterés de una de las partes.

La Joaqui impactó con una microbikini roja y una frase que vincularon con Luck Ra. Crédito: Instagram

En medio de la reciente separación de La Joaqui y Luck Ra, varios seguidores interpretaron la elección de ese fragmento como una posible referencia al cantante cordobés.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “Qué fuerte, Joaqui, te felicito”, “Mirá lo que sos” y “Nunca más hagas caridad, por favor” fueron algunas de las reacciones que recibió.