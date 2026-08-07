La confirmación de la separación entre La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones. En las últimas horas volvió a viralizarse un video grabado ocho meses atrás en el que una especialista en lectura de borra de café le hacía una llamativa advertencia a la cantante sobre el futuro de su relación.

Durante aquel encuentro, la mujer comenzó preguntándole a la artista si había realizado alguna intención antes de la lectura. “No, no intencioné nada porque tenía tantas cosas que preguntar que mejor no pregunté nada”, respondió La Joaqui.

La reacción de la especialista fue inmediata y dejó entrever que lo que observaba en la taza no era alentador. “La pu... madre, Joaqui”, exclamó antes de comenzar a interpretar las figuras.

LA LECTURA QUE HOY MUCHOS RELACIONAN CON LA SEPARACIÓN DE LA JOAQUI Y LUCK RA

Según explicó la mujer, en el inicio de la taza aparecía una imagen que representaba una pareja profundamente unida.

“En el punto de partida se ve la relación romántica, están los dos abrazados. Es como si los espíritus estuvieran danzando. Están súper conectados”, describió.

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