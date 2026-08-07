Francesca y Raffaella de Santis, las hijas del reconocido chef Donato de Santis, decidieron dar un giro en su carrera profesional y abrieron su primer emprendimiento gastronómico.

Se trata de Cucinetta, un espacio ubicado en pleno barrio de Belgrano que combina la tradición familiar con una propuesta joven y contemporánea.

El local (el nombre significa “cocina pequeña” en italiano), abrió sus puertas el pasado 16 de julio y desde entonces no para de sumar clientes.

El restaurante apuesta por una estética que fusiona el encanto de las trattorias italianas con un diseño actual. La cocina abierta, la madera como material predominante, la iluminación cálida y la decoración minimalista invitan a quedarse largas horas, ya sea para desayunar, almorzar, merendar o cenar.

A través de la cuenta oficial de Instagram del emprendimiento, las jóvenes contaron cuál fue la esencia detrás del proyecto que soñaban desde hacía tiempo.

Con Cucinetta, Francesca y Raffaella comienzan un nuevo capítulo profesional

LA PROPUESTA GASTRONÓMICA DE CUCINETTA

La carta de Cucinetta ofrece una combinación entre clásicos de la pastelería, cafés de especialidad y platos inspirados en la cocina italiana, sin dejar de lado alternativas modernas y opciones aptas para celíacos. Entre los favoritos para acompañar el café aparecen las medialunas, las cookies, el carrot cake y creaciones propias como el laminado de pistacho y la danesa de fruta.

La carta de Cucinetta con raíz italiana. Crédito Instagram.

Para el almuerzo y la cena, Francesca y Raffaella apostaron por platos que reflejan sus raíces italianas. Entre ellos se destacan el Cartoccio, elaborado con pesca del día, vegetales baby y una vinagreta cítrica, y el Bollywood, otra de las creaciones que ya se volvió un clásico de la carta.

Las papas mil hojas en formato bastón. Crédito Instagram.

El curry de Cucinetta. Crédito Instagram.

También hay opciones como milanesa de bife de chorizo, ravioles, bife de vacío y curry de pollo o tofu, además de postres como la goccia de chocolate, la creppe suzette y el helado soft ice cream.