El pesto de Donato de Santis tiene un toque diferente: el ingrediente siciliano que transforma la receta clásica.

Hablar de pesto es pensar de inmediato en la receta genovesa elaborada con albahaca, piñones, ajo, queso y aceite de oliva. Sin embargo, en Sicilia existe una versión con identidad propia que suma ingredientes frescos y un sabor completamente distinto.

Esa es la propuesta del chef Donato de Santis, quien comparte su receta de pesto trapanese, una preparación típica de la ciudad de Trapani que incorpora almendras, pistachos y tomate fresco, además de un detalle que marca la diferencia: cáscaras de limón y de naranja, responsables de aportar un perfume cítrico muy particular.

Donato de Santis (Foto: captura Telefe)

El resultado es una salsa intensa, fresca y aromática que acompaña a la perfección cualquier tipo de pasta y demuestra cómo pequeños cambios pueden transformar una receta clásica en una experiencia completamente nueva.

Qué hace diferente al pesto trapanese

A diferencia del pesto tradicional, esta receta prescinde de los piñones y apuesta por una mezcla de almendras y pistachos, dos frutos secos muy utilizados en la cocina siciliana.

Además, incorpora tomate fresco pelado, menta y las cáscaras de limón y naranja, que aportan frescura y un aroma característico sin modificar el equilibrio de la preparación. El pesto se prepara en mortero, una técnica que ayuda a conservar mejor la textura y los aceites esenciales de las hierbas.

Comensales 1 Ingredientes 500 g pasta (la que más te guste).

g pasta (la que más te guste). 30 g sal gruesa.

g sal gruesa. 20 g ajo.

g ajo. 100 g pistachos.

g pistachos. 100 g almendras.

g almendras. 150 g tomate fresco pelado concassé.

g tomate fresco pelado concassé. 20 g menta fresca.

g menta fresca. 50 g albahaca fresca.

g albahaca fresca. 2 cáscaras de limón.

cáscaras de limón. 2 cáscaras de naranja.

cáscaras de naranja. Aceite de oliva, cantidad necesaria.

Procedimiento

Poner una olla con agua a hervir. Cuando rompa el hervor, agregar 30 g de sal gruesa y cocinar la pasta. Pelar los tomates, cortarlos concassé y reservar. Colocar en un mortero el ajo, los pistachos, las almendras, el tomate, la menta, la albahaca y las cáscaras de limón y naranja. Comenzar a apisonar los ingredientes. Si se desea, pueden picarse previamente con un cuchillo. Agregar aceite de oliva de a poco mientras se continúa machacando hasta obtener una pasta homogénea. Cuando la pasta esté al dente, colarla. En una sartén grande colocar un poco de aceite de oliva y una cucharada de salsa de tomate o de caldo de vegetales. Incorporar el pesto y la pasta. Cocinar durante un minuto más, mezclando para que ambos se emulsionen. Servir inmediatamente y disfrutar.

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