Anita García Moritán tuvo un festejo de cumpleaños muy especial y rodeada de mucho cariño. La hija de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán celebró sus 5 añitos en Malloy Costanera, en una fiesta organizada por su madrina, Luciana Pizzolorusso, quien estuvo detrás de cada detalle de la celebración.

La gran protagonista de la jornada fue la temática elegida: Hello Kitty. El universo rosa y tierno del famoso personaje estuvo presente en la ambientación y le puso el toque especial a una celebración pensada especialmente para Anita.

Entre los invitados hubo varias figuras conocidas y, por supuesto, familiares y amigos de la cumpleañera. Angie Balbiani llegó junto a su hijo, mientras que Barby Franco asistió con su hija Sarah, una de las grandes amigas de Anita.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

También dijo presente Roberto García Moritán, papá de la cumpleañera, que acompañó a su hija en esta fecha tan especial. A la celebración se sumó, además, Guillermo, el hermano de Pampita junto a su novia.

La fiesta también contó con la presencia de Magnolia y Amancio, los hijos de Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez, quienes llegaron acompañados por una pareja amiga del actor.

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Además, participaron Barbie Simons y los hijos que Pampita tuvo junto a Vicuña, completando una lista de invitados que combinó familia, amistades y varios nombres reconocidos del ambiente.

Así, entre detalles de Hello Kitty, amigos de toda la vida y una íntima celebración familiar, Anita Moritán disfrutó de un cumpleaños rodeada de afecto y con una fiesta que tuvo todos los condimentos para convertirse en un recuerdo inolvidable.

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LA SUGESTIVA FOTO DE LA CHINA SUÁREZ CON MAURO ICARDI QUE PODRÍA DESPERTAR CRÍTICAS DE BENJAMÍN VICUÑA Y LA MAMÁ DE WANDA NARA

Mientras los rumores, las versiones y las polémicas siguen alrededor de Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, la pareja volvió a mostrarse muy unida en las redes sociales. Esta vez, lejos de los flashes y de cualquier evento glamoroso, eligieron compartir un momento familiar que tuvo al fútbol como gran protagonista.

La China publicó varias imágenes de la jornada en sus historias de Instagram. En una de ellas se la puede ver sonriente y muy abrigada, acompañada por Mauro Icardi y su mamá, Marcela Riveiro (que deja al descubierto lo bien que Mauro se lleva con su actual suegra, después de las fuertes declaraciones que brindó la mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo, días atrás), mientras que en otras postales aparece Amancio -fruto de su relación Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Magnolia- jugando al fútbol con otros compañeritos.

Pero hubo una frase de la actriz que rápidamente se destacó entre las publicaciones: “La hinchada firme”, escribió sobre su publicación con un emoji de un corazón rojo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

En otra de las fotos compartidas por Icardi se puede ver a la China haciéndole un gesto cariñoso y divertido al futbolista. La postal dejó en evidencia la complicidad entre ambos, que nuevamente decidieron mostrarse públicamente sin esconder su cercanía.

La frase rápidamente llamó la atención porque mostró a la China ocupando un lugar muy claro dentro de esa escena: acompañando, alentando y disfrutando desde afuera de la cancha con su pareja y su mamá.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

En medio de un contexto en el que cada movimiento de la pareja suele generar especulaciones, la decisión de compartir este momento familiar no pasó inadvertida.