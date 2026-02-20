El comienzo de un nuevo ciclo escolar siempre representa un momento bisagra en la vida de cualquier familia, y esta vez le tocó vivirlo a Anita García Moritán.

La niña de cuatro años inició el jardín, dando un paso clave en su crecimiento. Como era de esperarse, sus padres decidieron compartir algunos instantes de esa jornada especial, que rápidamente generó repercusión y ternura entre sus seguidores.

La hija de Pampita y Roberto García Moritán llegó al establecimiento con el uniforme reglamentario: una pollera azul combinada con una chomba blanca que llevaba el escudo institucional bordado en el pecho.

Llegó el primer día de clases de Anita García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán | Créditos: Instagram @robergmoritan

ROBERTO GARCÍA MORITÁN LLEVÓ A SU HIJA AL PRIMER DÍA DE CLASES

Uno de los momentos más comentados fue el ingreso al colegio junto a su papá. El empresario la alzó en brazos y también la llevó sobre sus hombros mientras caminaban por el patio, en una escena cargada de simbolismo.