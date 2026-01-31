En las últimas horas, Roberto García Moritán quedó en el centro de la polémica luego de compartir en sus historias de Instagram una serie de videos donde se veía a Anita, la hija de 4 años que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain, viajando en una lancha en Miami sin chaleco salvavidas.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, mostraban a la pequeña —con traje de baño de manga larga— disfrutando del paseo acuático junto a sus hermanos Delfina y Santino. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos usuarios fue la ausencia de medidas de seguridad para la nena, lo que desató una catarata de mensajes preocupados por su bienestar.

Al advertir la repercusión negativa, el ex Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires decidió eliminar los posteos y, horas más tarde, hacer un descargo público desde la misma red social: “A todos los que me recordaron con cariño la importancia de tomar todas las medidas de seguridad: ¡muchas gracias!”, comenzó escribiendo Moritán.

Luego, explicó el contexto del video que generó la controversia: “Íbamos por un canal interno y muy despacio, pero tienen razón, no hay que correr riesgos innecesarios, usando siempre chaleco salvavidas”, agregó.

Roberto García Moritán: “Íbamos por un canal interno y muy despacio, pero tienen razón, no hay que correr riesgos innecesarios, usando siempre chaleco salvavidas”.

Finalmente, cerró su mensaje con palabras de agradecimiento hacia quienes manifestaron su preocupación: “Gracias por cuidar tanto a Anita”.

FURIOSA RESPUESTA DE WANDA NARA TRAS DIFUNDIRSE UNA NOTICIA QUE INVOLUCRA A SUS HIJOS Y LA PREFECTURA

Wanda Nara estalló en las redes sociales tras la difusión de una noticia que generó una fuerte polémica y que involucró a dos de sus hijos en un video viral que circuló en redes sociales y que habría despertado la atención de Prefectura Naval Argentina.

La información comenzó a tomar fuerza luego de que Santiago Sposato, panelista de A la tarde, asegurara que los chicos que aparecían manejando una moto de agua serían hijos de Wanda Nara y que Prefectura estaba analizando el material para determinar si existían irregularidades o responsabilidades legales.

El tema fue presentado incluso como “último momento” en el programa, lo que rápidamente generó repercusión y la reacción inmediata de la propia Wanda.

Desde su cuenta oficial de X (ex Twitter), la empresaria fue contundente y furiosa al desmentir la versión: “No son mis hijos, otra fake news. ¿No se cansan?”, escribió, sin filtros.

Lejos de quedarse ahí, Wanda aportó su versión de los hechos y apuntó directamente contra el ciclo de América: “Mi moto es verde. Y mis hijos solos jamás fueron en moto”, aclaró, desmintiendo punto por punto la información que había circulado.

Wanda Nara: “No son mis hijos, otra fake news. ¿No se cansan? Qué ridículos hacer un programa con mentiras o sin pruebas”.

Visiblemente molesta, también cuestionó el tratamiento mediático del tema: “Qué ridículos hacer un programa con mentiras o sin pruebas”, disparó.

Y cerró con una frase que dejó en evidencia su enojo con ciertos medios: “Ojalá que aclaren sus mentiras porque después se ofenden cuando no les doy notas”.