Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por una insólita intimación que recibió del consorcio de propietarios del country donde está la casa de sus sueños: el exclusivo barrio Yacht de Nordelta.

La mediática, que en los últimos meses se instaló en esa zona junto a sus hijos y comparte tiempo con Martín Migueles, recibió una carta formal del consorcio del barrio. El motivo: la demora en la devolución de unas paletas de pádel que le habían prestado hace casi dos meses.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Según reveló Santiago Sposato en el programa “A La Tarde”, el consorcio fue contundente: “Se solicita la devolución de las paletas de pádel que fueron entregadas el 7/12 y que, al día de la fecha, aún no han sido restituidas”. Además, la intimación le dio a Wanda solo 24 horas para devolverlas, bajo amenaza de recibir una infracción.

CÓMO ES LA INTIMACIÓN QUE WANDA NARA RECIBIÓ DEL CONSORCIO DEL BARRIO DE NORDELTA DONDE VIVE

“Se procederá a la confección del acta de infracción correspondiente por la demora”, advirtió el escrito dirigido a la mediática. Sin embargo, el conflicto por las paletas no es el único motivo de tensión ya que Sposato aseguró que los vecinos no ven con buenos ojos la presencia de Wanda Nara en el barrio.

“Primero, no les gusta su perfil. Después, ella quiso comprar el terreno de al lado, pero el dueño no se lo quiso vender”, detalló el periodista, revelando el enrarecido clima con sus vecinos, a lo que se suma la constante presencia de Martín Migueles, involucrado en una causa judicial que ocupa todos los titulares de los portales de noticias.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Sin embargo, la conductora parece decidida a instalarse en el lugar y ya habría dado instrucciones para que los agentes inmobiliarios consigan una casa para Maxi López en el mismo barrio.

