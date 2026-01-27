Wanda Nara volvió a dar que hablar en redes sociales con un sugestivo mensaje que no pasó desapercibido. En medio de crecientes rumores de crisis con Martín Migueles, la mediática compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta directa a su presente sentimental.

En la publicación, Wanda replicó una frase reflexiva sobre un fondo gris y minimalista que decía: “La gente nunca quiere ser parte del proceso, solo quieren ser parte del resultado. En el proceso es cuando descubrís quién merece ser parte del resultado”, acompañada por un emoji sonriente.

El mensaje pertenece a la cuenta @escritos__sinceros y fue musicalizado con el tema Rewrite the Stars de Iqbal Gumilar, un detalle que sumó aún más lectura emocional al posteo. La historia apareció después de que comenzaran a circular versiones sobre un nuevo distanciamiento de Migueles.

La llamativa frase que reposteó Wanda Nara en sus redes sociales (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Como suele ocurrir con cada movimiento de la empresaria, el posteo generó repercusión inmediata y comentarios cruzados en redes sociales. Mientras algunos interpretan la frase como una reflexión general sobre la vida y los vínculos, otros creen que se trata de una señal clara sobre quiénes siguen acompañándola en este momento de su vida y quiénes no.

LA PROPUESTA DE WANDA NARA A MAXI LÓPEZ Y L-GANTE TRAS VERLOS JUNTOS EN UN STREAMING

Tras ver a Maxi López y L-Gante en un streaming juntos, Wanda Nara aprovechó para hacerles una propuesta que enloqueció a todos los presentes y hasta mencionó a Mauro Icardi.

Así, la charla no paró de sumar condimentos y fue allí cuando bromeó con la idea de armar un “grupo de los ex” y los stramers preguntaron si Mauro Icardi jugaría: “Ahora que Maxi está en Argentina, para mí tienen que juntarse los jueves, ¿Mauro juega?"; a lo que Wanda remató: ”Siempre van a ser familia".

