Después de la explosiva frase de Wanda Nara, quien aseguró públicamente que fue “el amor de la vida” tanto de Maxi López como de Elián “L-Gante” Valenzuela, el exfutbolista rompió el silencio y salió a desmentirla sin vueltas.

En una nota con Puro Show, Maxi fue consultado de frente y su reacción no dejó lugar a dudas: “El amor de mi vida es Daniela Christiansson”, comenzó diciendo el exjugador en el programa que conducen Pampito y Mati Vázquez por eltrece.

“Wanda es mamá de mis tres chicos (Valentino, Constantino y Benedicto), trabajamos juntos por los chicos y con Dani por Landito y Elle”, cerró Maxi, contundente.

Maxi López y Daniela Christiansson con sus hijos (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

WANDA NARA DESCOLOCÓ A MAXI LÓPEZ Y L-GANTE CON AFIRMACIÓN EXPLOSIVA: “ESO ES LO QUE TIENEN EN COMÚN”

Wanda Nara volvió a demostrar que, cuando habla sin filtro, genera titulares. Esta vez lo hizo en un programa de streaming de Olga, donde compartió una charla descontracturada con Maxi López y L-Gante que terminó convirtiéndose en un verdadero bombazo mediático.

En medio de bromas y chicanas, la conversación tomó un tono inesperadamente íntimo cuando surgió la pregunta clave sobre quién conocía más a Wanda. Lejos de esquivar el tema, ella respondió con total seguridad: “Los dos me conocen por igual”, atinó a decir, tal como lo reprodujeron en Lape Club Social.

Sin embargo, la frase que encendió todo llegó segundos después. Con Maxi y L-Gante escuchando atentos, Wanda lanzó una definición tan jugada como contundente: “Los dos tienen varias cosas en común, pero hay algo que es en común y es que soy el amor de la vida de los dos”.

“Los dos quedaron un poco despechados, pero después se les pasó y ahora podemos tener esta amistad”, cerró Wanda, despertando las risas de su ex novio y el del padre de sus tres hijos.

¡Qué momento!