Wanda Nara volvió a demostrar que, cuando habla sin filtro, genera titulares. Esta vez lo hizo en un programa de streaming de Olga, donde compartió una charla descontracturada con Maxi López y L-Gante que terminó convirtiéndose en un verdadero bombazo mediático.

En medio de bromas y chicanas, la conversación tomó un tono inesperadamente íntimo cuando surgió la pregunta clave sobre quién conocía más a Wanda. Lejos de esquivar el tema, ella respondió con total seguridad: “Los dos me conocen por igual”, atinó a decir, tal como lo reprodujeron en Lape Club Social.

Sin embargo, la frase que encendió todo llegó segundos después. Con Maxi y L-Gante escuchando atentos, Wanda lanzó una definición tan jugada como contundente: “Los dos tienen varias cosas en común, pero hay algo que es en común y es que soy el amor de la vida de los dos”.

“Los dos quedaron un poco despechados, pero después se les pasó y ahora podemos tener esta amistad”, cerró Wanda, despertando las risas de su ex novio y el del padre de sus tres hijos.

MAXI LÓPEZ REVELÓ SIN FILTRO EL INESPERADO DESEO DE WANDA NARA: “ME LO PIDIÓ DOS O TRES VECES”

La mesa del especial de MasterChef Celebrity dejó por un rato las recetas de lado y se convirtió en escenario de una revelación explosiva sobre la vida privada de Wanda Nara y Maxi López.

En un clima relajado, cargado de anécdotas y chicanas entre colegas, el exfutbolista sorprendió a todos al contar, sin vueltas, un inesperado pedido que recibió de su exesposa.

Sentado junto a Sofía “La Reini” Gonet, Emilia Attias, Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodríguez, Maxi escuchaba atento cuando Sofía lanzó con picardía una frase que desató el momento: “Otra vez, se entusiasmó con Lando y...”.

La referencia era directa a Lando, el hijo más chico de Maxi, fruto de su relación con Daniela Christiansson, cuyo nacimiento marcó un cierre de etapa para el exjugador. Lejos de esquivar el tema, López respondió con ironía y una frase que encendió risas y sorpresa: “Ésta fábrica está cerrada en Argentina”.

Pero lo más fuerte llegó segundos después. Sin rodeos ni ambigüedades, Maxi lanzó la bomba: “¿Vos sabés que me lo pidió ella (por Wanda) dos o tres veces?”. La mesa quedó en silencio… y enseguida estalló en preguntas. Emilia Attias, entre risas e incredulidad, lo frenó en seco:“Sí, pero no debés. ¿Por qué te lo pidió? Pará, pará, pará. ¿A vos te pidió?”.

Divertido, algo cansado y visiblemente relajado, Maxi intentó bajar el tono sin entrar en demasiados detalles, pero dejando en claro que el pedido existió: “Que tiene lapsos, entonces, ¿viste?”, dijo, dejando flotando el misterio.