En medio de la explosiva pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Maxi López decidió hablar y dejó un mensaje claro sobre la importancia de la paz familiar. El exfutbolista, que fue abordado por el móvil de Intrusos este jueves, se mostró sereno y evitó entrar en polémicas, pero no esquivó el tema: “Ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo”.

Cuando le preguntaron por la nueva polémica que estalló tras los dichos de la conductora de Masterchef sobre el supuesto contacto que habría tenido con el futbolista del Galatasaray, Maxi, fue contundente: “Supongo que algún día se arreglarán las cosas, está bueno, tienen hijos juntos, entonces ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver”.

Maxi López habló en Intrusos (Foto: captura de América).

Luego aclaró que prefiere no meterse en los detalles: “Voy a hacer un no comment, porque son cosas de ellos personalmente y no me gustaría opinar”. Sin embargo, dejó en claro su postura sobre la importancia de la armonía familiar: “Yo lo digo personalmente, porque nosotros después de mucho tiempo pudimos resolverlo y hoy estamos viviendo un momento que está bueno”.

MAXI LÓPEZ HABLÓ DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS MENORES EN LOS CONFLICTOS DE PADRES

En diálogo con el programa de América, Maxi López fue directo al hablar del impacto que estos conflictos tienen en los hijos: “Yo recomiendo la tranquilidad, porque después los chicos son los que peor la pasan, son los primeros damnificados, entonces ojalá lo puedan solucionar”.

Además, el exfutoblista destacó el gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Por ahí quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero me parece que al final está bueno por las nenas”.

