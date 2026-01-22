La intención de Mauro Icardi de enaltecer la figura de María Eugenia Suárez llevó a límites insólitos luego del furioso ataque de Wanda Nara, y ahora el futbolista generó una imagen de la actriz con la estética del Sagrado Corazón.

“MasterChina”, resumió en el sorprendente posteo que hizo en Stories de Instagram.

Luego, Icardi justifica su estampita pagana: “Le dedican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas”.

Mauro Icardi creo una estampita de MasterChina. (Foto: IG) Por: Fernando Gatti

“No hace milagros. Hace reciclaje de fracasados en televisión. Amen”, continuó.

Al pie de la estampita se leyó “Santa China”.

A quiénes apuntó Icardi para endiosar a la China

Por la clara a alusión a MasterChef Celebrity, la teoría de Martín Salwe fue que la burla no fue solo para Wanda Nara.

Para el panelista de Lape Club Social además estaba destinada a Rusherking, María Eugenia Tobal, Maxi López...

A quienes se puede sumar también La Joaqui por el público enfrentamiento con la China.