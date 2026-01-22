En medio del explosivo ida y vuelta mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara, China Suárez tomó una decisión contundente que no pasó desapercibida entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

Lejos de responder públicamente o alimentar la polémica, la actriz optó por un silencio absoluto en redes sociales, una postura llamativa tratándose de una de las figuras más activas e influyentes de Instagram en la Argentina.

Comentarios cerrados y cero stories: el gesto que llamó la atención

En las últimas horas, los usuarios detectaron que la China Suárez cerró los comentarios de sus últimos cinco posteos en Instagram, una medida poco habitual en su perfil, donde suele mantener un vínculo directo con sus seguidores.

Pero eso no fue todo. A diferencia de lo que acostumbra —compartir momentos de su rutina, trabajos, hijos o simples postales del día—, no publicó ninguna story, ni alusiva al conflicto ni de otro tema.

Un hermetismo total que contrastó con el fuerte ruido mediático que la volvió a colocar en el centro de la escena.

La China desactivó los comentarios de sus últimos posteos y no compartió ninguna story en su cuenta de Instagram. Foto: captura de pantalla

El contexto: el descargo de Icardi y la mención que reavivó viejas polémicas

La decisión de la actriz llegó después del extenso descargo que Mauro Icardi publicó tras la difusión de chats por parte de Wanda Nara.

En ese mensaje, el futbolista incluyó una frase directa a la China Suárez sobre sus olores, lo que volvió a disparar comentarios, teorías y especulaciones en redes.

Capturas de Instagram @mauroicardi

Silencio estratégico o necesidad de resguardo

Para muchos especialistas en redes y comunicación, cerrar los comentarios y desaparecer momentáneamente de Instagram puede leerse como una estrategia de autoprotección frente al acoso virtual y la sobreexposición mediática.

Para otros, se trata de una forma elegante de no escalar el conflicto y evitar declaraciones que puedan ser utilizadas fuera de contexto.

Lo cierto es que el silencio de la China Suárez dice tanto como una respuesta pública. En un escenario donde cada posteo se analiza al detalle, su ausencia se convirtió en un mensaje en sí mismo.

Una figura pública que eligió correrse del ruido

Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara continúan enfrentados en el plano mediático y judicial, la China Suárez eligió correrse del centro del huracán, al menos por ahora.

Sin comunicados, sin indirectas y sin stories: solo un perfil en pausa que refuerza el misterio y deja abierta la incógnita sobre cuándo —y cómo— volverá a expresarse.