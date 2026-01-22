El conflicto mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que la empresaria publicara supuestos chats privados que lo involucran, el futbolista rompió el silencio con un extenso descargo en redes sociales en el que negó las acusaciones y apuntó con dureza contra su ex pareja.

Sin embargo, más allá de las explicaciones legales y personales, hubo un pasaje del mensaje que generó un fuerte revuelo en redes sociales y en el mundo del espectáculo: una referencia directa y sugestiva a los “olores” de China Suárez, en medio de acusaciones cruzadas y viejos fantasmas que vuelven a escena.

El descargo de Mauro Icardi tras la publicación de los chats

En su comunicado, Icardi aseguró que los chats difundidos por Wanda Nara estaban “recortados, borroneados y sin datos verificables”, y sostuvo que muchos de ellos corresponden a mensajes antiguos, previos a su actual relación.

También afirmó que desde enero de 2025 cortó todo tipo de contacto con la mujer que lo acusa y que sus abogadas cuentan con las pruebas completas.

Además, el futbolista negó rotundamente que exista una crisis con su actual pareja y remarcó que ella está al tanto de todo lo que sucede en su teléfono, en un vínculo que definió como basado en la “confianza, la transparencia y el respeto”.

El explosivo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi)

La frase que encendió la polémica: perfumes, olores y un dardo directo

El momento más comentado del descargo llegó sobre el final, cuando Icardi respondió a versiones y acusaciones que circularon en el pasado.

Allí lanzó una frase directa sobre los famosos “olores” de la China Suárez que rápidamente se viralizó:

“Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”. Mauro Icardi sobre China Suárez.

La mención no pasó desapercibida y desató una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron si se trató de una defensa, una chicana innecesaria o un intento de desacreditar versiones previas que habían circulado en los medios.

Reacciones y repercusiones en redes

El episodio volvió a poner en el centro de la escena a China Suárez, quien hasta el momento no reaccionó públicamente al tema, y reavivó un escándalo que parecía haber quedado atrás.

Un conflicto que sigue sumando capítulos

Con denuncias anunciadas, acusaciones de difamación y mensajes privados en disputa, el enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece lejos de terminar.

Y, como ya es habitual, cada palabra publicada en redes sociales se convierte en material de análisis, debate y polémica dentro y fuera del mundo del espectáculo.