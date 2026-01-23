A Wanda Nara se la dejaron servida en MasterChef Celebrity y no dudó en bromear con los “huevos” de su exmarido, Maxi López, desatando risas en todo el estudio.

Durante el desafío, los participantes tuvieron que preparar Scotch egg, un plato típico de Escocia. Sin embargo, el exfutbolista no cumplió con la consigna: debía presentar un huevo para cada jurado, pero solo logró hacer uno, envuelto en carne.

A partir de ese error llegó el picante chiste de Wanda, quien minutos antes se había lucido pelándole un huevo al Turco Husaín sin romperlo.

Captura de MasterChef Celebrity, Telefe.

“Soy especialista. Tenés que lograr la pielcita. Mirá, Turco, porque los voy a sorprender”, comentó la conductora, mientras López acotaba con ironía: “Es profesional”.

Captura de MasterChef Celebrity, Telefe.

MasterChef Celebrity: el picante chiste de Wanda Nara sobre los “huevos” de Maxi López

Damián Betular: -¿Y los dos huevos que faltan?

Maxi López: -Tuve dificultad, algunos se me rompieron… como tres o cuatro.

Germán Martitegui: -Perdón, yo lo dejé con dos huevos perfectos y uno medio quemado. Tenía los tres.

Wanda Nara: -Yo también lo dejé con dos huevos perfectos… Los tenía y los perdió en el tiempo.

La atrevida humorada de Wanda hizo estallar de risa a todos los presentes. Incluso la carcajada de Susana Roccasalvo se escuchó desde el fondo de su cocina, sellando uno de los momentos más divertidos del programa.