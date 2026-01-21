A menos de un mes de convertirse en padre por segunda vez junto a Daniela Christiansson, Maxi López mantuvo una charla distendida con Wanda Nara en MasterChef Celebrity, donde habló de su bebé Lando y hasta lo comparó con su hijo Constantino.

Sin embargo, el intercambio tomó un giro inesperado cuando salió el tema de la cuarentena.

En medio de la conversación sobre nacimientos y pañales, el exfutbolista dejó descolocada a la conductora al exponer que, tras el nacimiento de sus hijos, no respetaron el período postparto y tuvieron sexo.

Captura de MasterChef Celebrity, Telefe.

“¿La cuarentena?”, le preguntó Wanda, sorprendida por el comentario.

Sin filtros y con una frase que remitió directamente a su pasado en común, Maxi lanzó: “Si nunca la respetamos a la cuarentena, ¿qué te hacés?”.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA TRAS EL SINCERICIDIO DE MAXI LÓPEZ EN MASTERCHEF

La respuesta provocó la risa incómoda de Nara, que optó por no profundizar en el tema.

Tentada y algo descolocada, Wanda decidió retirarse de la isla de cocina de López y dar por terminada la charla, evitando hacer más preguntas sobre un tema que rápidamente se volvió polémico.