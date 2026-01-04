A días del nacimiento de su hijo Lando, el segundo que tuvo con su esposa Daniela Christiansson, Maxi López regresó a Argentina para seguir grabando su participación en MasterChef Celebrity y reveló que en poco tiempo más traerá al resto de su familia.

Desde que volvió a Argentina, López se transformó en una verdadera celebridad, sobre todo gracias al impulso que le dio Wanda Nara tras años de guerra mediática, y eso le generó muchísimas ofertas de trabajo, entre ellas una para transmitir el Mundial 2026.

Esto hizo que Maxi López se replantee regresar a Argentina a establecerse a instancias de la propia Wanda Nara y es por eso que este domingo no tuvo filtros a la hora de confesarle a la prensa que, en breve, sus hijos Elle y Lando se reunirán con sus hermanos.

“Va a buscar locaciones para poder establecerse en Argentina, al menos por un tiempo, pero va a esperar que al bebé lo vacunen y esas cosas antes de traerlo”, le contaron a Ciudad sobre el exfutbolista, que fue reemplazado con éxito por Claudia Villafañe y Yanina Latorre.

La contundente decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson

LAS FOTOS DEL REGRESO DE MAXI LÓPEZ A ARGENTINA TRAS EL NACIMIENTO DE SU HIJO LANDO

Maxi López volvió a Argentina (Foto: Movilpress)

Maxi López y Daniela Christiansson fueron padres en la víspera de Año Nuevo: las fotos de Lando

