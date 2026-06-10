Después de vivir uno de los fines de semana más importantes de su carrera, Lali Espósito volvió a aparecer en público y dejó una frase que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos.

La artista asistió el martes por la noche al estreno para prensa de Charlie y la fábrica de chocolate, donde fue abordada por distintos medios y respondió con la simpatía que la caracteriza. Sin embargo, hubo una pregunta que derivó en una confesión tan simple como reveladora.

La cantante asistió al evento para disfrutar del mega espectáculo que tiene lugar en el Teatro Gran Rex y hacerle el aguante a Mery Del Cerro, su amiga y compañera en Casi Ángeles, la famosa tira de Cris Morena.

Lali Espósito y Cris Morena en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

Lali Espósito y Cris Morena en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

Lali Espósito y Cris Morena en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

“¿Qué te regalarías hoy?”, quiso saber el notero Fer San Martín, quien publicó el video en sus redes. Sin dudarlo, Lali respondió: “Me regalaría unas vacaciones”.

La frase llegó apenas unos días después de sus dos shows en el estadio River Plate, donde reunió a decenas de miles de personas y protagonizó uno de los momentos más importantes de su carrera artística.

El desgaste detrás de los shows más importantes de su carrera

Aunque arriba del escenario se mostró enérgica, emocionada y completamente entregada a su público, la respuesta de Lali dejó entrever el enorme esfuerzo físico y emocional que implicó la preparación de los recitales.

Meses de ensayos, producción, promoción y la presión de encabezar dos estadios Monumental explican por qué la cantante tiene un deseo tan claro: descansar.

Su comentario generó identificación entre muchos seguidores en redes sociales, que interpretaron la frase como la consecuencia lógica de un desafío profesional gigantesco.

Lali en River

Lali en River

Lali en River

Lali viene de hacer historia en River

Durante el fin de semana, la intérprete desplegó un espectáculo de gran producción, con invitados especiales como Kylie Minogue y Duki, cambios de vestuario, coreografías y una puesta en escena que fue celebrada por sus fans, además de un emotivo homenaje al Indio Solari tras su muerte a los 77 años.

Las dos fechas marcaron un nuevo hito en su carrera y consolidaron el gran momento profesional que atraviesa.

Por eso, cuando le preguntaron qué se regalaría en este presente tan exitoso, la artista no habló de lujos, autos ni joyas. Su respuesta fue mucho más terrenal. Después de conquistar River, Lali fue contundente: lo único que quiere son unas vacaciones.