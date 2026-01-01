Tras su regreso a Suiza, Maxi López y Daniela Christiansson fueron padres de su segundo hijo juntos en la víspera de Año Nuevo. El exfutbolista compartió una foto junto a Lando en sus brazos tras su llegada el último día del año.

“31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer.Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo ¡Muy feliz año para todos!” , escribió el participante de MasteChef Celebrity Argentina.

Maxi López y su hijo recién nacido, Lando (Foto: Instagram/@officialmaxilopez).

En el posteo, Maxi aprovechó para compartir imágenes de lo que fue su 2025 junto a su actual pareja, el resto de sus hijos, amigos, colegas del reality de cocina y Wanda Nara, quien también le dejó un mensaje entre los miles de comentarios felicitándolos: “Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”.

Maxi López y Wanda Nara (Foto: Instagram/@officialmaxilopez).

Los hijos de Maxi López (Foto: Instagram/@officialmaxilopez).

Maxi López en MasterChef Celebrity Argentina (Foto: Instagram/@officialmaxilopez).

Daniela, por su parte, hizo una publicación en su cuenta de Instagram con su familia y el nuevo integrante de la familia desde el hospital: “No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año. Bienvenido al mundo pequeño príncipe Lando. 31.12.2025 ¡Feliz año nuevo a todos ustedes".

Daniela Christiansson y su hijo recién nacido, Lando (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

Maxi López y Daniela Christiansson con sus hijos (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

Maxi López y sus hijos con Daniela Christiansson (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

LA DECISIÓN DE MAXI LÓPEZ TRAS EL NACIMIENTO DE SU HIJO LANDO

Tras el nacimiento de su hijo Lando, Maxi López tomó la decisión de alejarse de las redes sociales y los medios hasta nuevo aviso para dedicarse a su familia: “¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos".

Maxi López tomó una decisión tras el nacimiento de su hijo Lando (Foto: Instagram/@officialmaxilopez).

“Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo de redes. Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas! Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen. ¡Gracias a todos y feliz año!" , cerró el mensaje que compartió en sus historias.

