Tras su regreso a Suiza, Maxi López y Daniela Christiansson fueron padres de su segundo hijo juntos en la víspera de Año Nuevo. El exfutbolista compartió una foto junto a Lando en sus brazos tras su llegada el último día del año.
“31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer.Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo ¡Muy feliz año para todos!” , escribió el participante de MasteChef Celebrity Argentina.
En el posteo, Maxi aprovechó para compartir imágenes de lo que fue su 2025 junto a su actual pareja, el resto de sus hijos, amigos, colegas del reality de cocina y Wanda Nara, quien también le dejó un mensaje entre los miles de comentarios felicitándolos: “Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”.
Daniela, por su parte, hizo una publicación en su cuenta de Instagram con su familia y el nuevo integrante de la familia desde el hospital: “No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año. Bienvenido al mundo pequeño príncipe Lando. 31.12.2025 ¡Feliz año nuevo a todos ustedes".
LA DECISIÓN DE MAXI LÓPEZ TRAS EL NACIMIENTO DE SU HIJO LANDO
Tras el nacimiento de su hijo Lando, Maxi López tomó la decisión de alejarse de las redes sociales y los medios hasta nuevo aviso para dedicarse a su familia: “¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos".
“Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo de redes. Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas! Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen. ¡Gracias a todos y feliz año!" , cerró el mensaje que compartió en sus historias.
