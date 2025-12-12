A horas de convertirse nuevamente en padre, Maxi López enterneció a sus seguidores al revelar quién es la verdadera quinta integrante de su familia. No se trata de un pariente ni de un futuro padrino: el rol lo ocupa Kika.

La perra Akita Inu acompaña al exfutbolista y a su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, desde hace cinco años y que se convirtió en un sostén emocional fundamental durante los embarazos de la pareja.

El exdelantero reposteó en sus historias una publicación de Oh My Dog Magazine en la que se ve a Daniela, aún en la dulce espera de Elle, posando junto a él y a la imponente Kika, sentada en primer plano con su clásica postura de guardiana.

El texto que acompañaba la imagen lo decía todo: “Este perro akita tan fotogénico y malcriado es el mimado de @officialmaxilopez”.

Maxi López presentó a la integrante “desconocida” de su familia, clave durante el embarazo de su esposa | Créditos: Instagram @officialmaxilopez

KIKA, LA PERRA DE MAXI LÓPEZ

La foto no solo generó ternura, sino que volvió a poner en foco el lugar que ocupa la mascota dentro del hogar. Kika llegó a la vida del matrimonio en 2020, cuando Maxi sorprendió a Daniela con la cachorra recién nacida.

Lo que empezó como un regalo especial se transformó en lo que ambos describen como “nuestro primer bebé”. Incluso la Akita Inu tiene su propia cuenta de Instagram, @kikaakita, donde aparecen sus paseos, cumpleaños, viajes y escenas cotidianas.

Esa presencia cotidiana se reforzó durante el embarazo de Elle, cuando Daniela reveló que Kika la acompañaba en cada momento de calma.

“Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente”, escribió la modelo en una de sus publicaciones, destacando la sensibilidad de su compañera de cuatro patas. Ese rol volvió a repetirse en estos meses, ahora que esperan a su segundo hijo, Lando.