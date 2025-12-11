A pocas semanas de convertirse nuevamente en padres, Maxi López y Daniela Christiansson aprovecharon una pausa en sus compromisos laborales para disfrutar de una escapada familiar a la nieve.

El exfutbolista, que actualmente participa en MasterChef Celebrity y dejó a Yanina Latorre como reemplazo temporal, regresó a Europa para acompañar a su esposa en el tramo final del embarazo.

En este momento clave, López decidió priorizar estar a su lado antes del nacimiento del segundo hijo de la pareja.

Maxi López se reencontró con Daniela Christiansson y Elle: las fotos | Créditos: Instagram @officialmaxilopez

Ya instalados en Megève, uno de los destinos de montaña más exclusivos de Francia, compartieron en redes sociales un emotivo registro del reencuentro. Una de las primeras postales los muestra cenando en La Table de Jean, el restaurante del Hôtel L’Arboisie.

Maxi López se reencontró con Daniela Christiansson y Elle: las fotos | Créditos: Instagram @officialmaxilopez

MAXI LÓPEZ SE REENCONTRÓ CON SU FAMILIA EN SUIZA

En otra de las historias, la modelo aparece de espaldas junto a su hija Elle y a Kika, su inseparable mascota. Las tres observan el paisaje nevado desde el ventanal de la habitación, donde se destaca un enorme árbol de Navidad y una vista panorámica al pueblo.

Maxi López se reencontró con Daniela Christiansson y Elle: las fotos | Créditos: Instagram @officialmaxilopez

La postal, acompañada por tres corazones y nuevamente la mención a López, reforzó el tono emocional del reencuentro después de semanas en las que el exjugador se encontraba instalado en la Argentina por trabajo.

Maxi López se reencontró con Daniela Christiansson y Elle: las fotos | Créditos: Instagram @officialmaxilopez

La pareja también compartió imágenes del recorrido por el centro de Megève, mostrando luces invernales, calles pintorescas y el clima festivo típico de la temporada.

Maxi López se reencontró con Daniela Christiansson y Elle: las fotos | Créditos: Instagram @officialmaxilopez

Con estos registros, Daniela dejó claro que el viaje no solo es una pausa necesaria en medio de la agenda de ambos, sino también un momento de conexión familiar antes de una etapa que promete transformarles nuevamente la rutina.