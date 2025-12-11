Maxi López tomó una decisión que alteró la dinámica de MasterChef Celebrity. El exfutbolista y actual participante del reality de cocina más popular de la televisión argentina viajó de urgencia a Suiza el 5 de diciembre para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, quien se encuentra transitando las últimas semanas de embarazo.

La noticia sorprendió a la producción del programa, especialmente porque López había pospuesto semanas atrás un viaje similar para mantenerse en competencia.

LA PRIORIDAD FAMILIAR DE MAXI LÓPEZ Y YANINA LATORRE REMPLAZO

Aunque venía disfrutando intensamente su experiencia en MasterChef Celebrity, López no dudó en reorganizar completamente su agenda cuando la situación familiar lo demandó. Antes de partir, el deportista retirado expresó públicamente que su prioridad absoluta era estar junto a Daniela y acompañarla en la llegada del bebé, prevista para mediados de enero de 2026.

Con la partida confirmada de López, la producción de MasterChef Celebrity actuó rápidamente para cubrir el vacío. Yanina Latorre fue convocada como reemplazo temporal del exfutbolista, con el compromiso explícito de mantener su lugar activo hasta que pueda regresar al reality. La panelista asumió el desafío con profesionalismo, asegurando que “guardaría el puesto” para cuando López esté listo para volver.

Maxi López en MasterChef Celebrity. (Foto: @officialmaxilopez)

Según informó el propio Maxi López, su retorno a la Argentina está previsto para el 5 de enero de 2026. Esta fecha fue planificada estratégicamente para que coincida con el nacimiento de su hijo y la estabilización de la situación familiar en Suiza. Una vez cumplido este objetivo personal, el deportista retomará su lugar en las cocinas de MasterChef Celebrity para continuar compitiendo.

PROYECTOS FUTUROS EN AGENDA

Más allá de su participación en el reality gastronómico, López también reveló que está evaluando distintas propuestas laborales para el año 2026, varias de ellas vinculadas al ámbito televisivo argentino. Sin embargo, dejó en claro que por ahora su foco permanece puesto exclusivamente en su familia y en vivir plenamente la llegada de su segundo hijo con Daniela Christiansson.