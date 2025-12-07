Maxi López confirmó en SQP que existió una fuerte pelea entre Wanda Nara y La Joaqui, participante actualmente de Masterchef Celebrity. El exfutbolista decidió contar su versión y sorprendió al revelar que él mismo intervino para intentar calmar las aguas.

El conflicto entre la conductora y la cantante habría crecido tras protagonizas diferentes cortocircuitos durante las grabaciones del reality de Telefé, hasta que la situación se habría vuelto insostenible: “Yo medie”.

Si bien no quiso dar detalles exactos sobre los motivos del enfrentamiento, sí reconoció que la discusión fue real y que hubo gritos y reproches de ambos lados: “A todos les dije que bajaran cambios, si yo estoy en una situación y veo que pasa algo, soy siempre el mediador”.

“A veces las cosas se van de las manos y hay que poner paños fríos”, agregó y aseguró que su único objetivo fue evitar que la situación se desbordara. “No me gusta el conflicto, pero a veces hay que estar ahí para que no pase a mayores”, concluyó.

MAXI LÓPEZ SE QUEDARÍA EN LA ARGENTINA: QUÉ PROPUESTA HABRÍA RECIBIDO Y QUÉ PASARÁ CON DANIELA CHRISTIANSSON

Maxi López no para. El exdelantero de River y Barcelona, que supo ser protagonista tanto dentro como fuera de la cancha, estaría a punto de cerrar un acuerdo con Olga para sumarse en enero a la movida marplatense, mientras mantiene su contrato con Telefé hasta 2026, según reveló Naira Vecchio en el streaming de La Posta.

El exfutbolista ya tiene todo listo para sumarse a la temporada de verano en Mar del Plata, donde sería una de las caras fuertes de la temporada de verano 2025. Pero eso no es todo: su vínculo con Telefe siguiría firme más allá de su paso por Masterchef Celebrity.

El canal ya le habría hecho propuestas para sumarse a la cobertura deportiva del Mundial 2026, lo que lo posicionaría como una de las figuras más buscadas del año. En este contexto, su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson con quien espera su segundo hijo, se instalaría en la Argengina durante el segundo trimestre del año.

