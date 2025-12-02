En uno de los últimos programas de MasterChef Celebrity, Wanda Nara y Andy Chango protagonizaron un picante cruce.
Es que el artista suele cocinar en la misma mesada que Momi Giardina; sin embargo, para esta edición fueron separados y Wanda picanteó.
“Andy, ahí al fondo pensativo, solitario. No está Momi”, empezó. A lo que Andy respondió: “Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada”.
WANDA NARA Y ANDY CHANGO, ENTRE CHICANAS
Enseguida, la conductora picanteó al participante: “A Momi Giardina, cocinando lejos tuyo, le fue bárbaro. ¿Te contó?”.
La respuesta del cantante, actor y escritor fue contundente: “Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo”.