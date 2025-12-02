Sebastián Yatra alborotó las cocinas de MasterChef Celebrity con su carismática presencia, pero terminó siendo blanco de un sincericidio de Wanda Nara.

La conductora contó que el cantante colombiano, que se presentará en abril en el Movistar Arena de Buenos Aires, intentó conquistarla en Brasil, destino en el que coincidieron en febrero de 2023, en el marco de los carnavales.

Wanda Nara contó que Sebastián Yatra trató de conquistarla (Telefe)

WANDA NARA CONTÓ QUE SEBASTIÁN YATRA TRATÓ DE CONQUISTARLA Y REVELÓ EL REGALO QUE LE HIZO

Wanda Nara: -Hoy no la juzguen porque cocinar con Yatra delante no es tan fácil.

Germán Martitegui: -Nunca te vi tan alborotada.

Evangelina Anderson: -¡No!

Wanda: -Maxi estuvo hablando de vos con Yatra, quiso presentarte.

Maxi López: -Le tiré a Yatra: “Tengo una amiga, está soltera y está cocinando acá conmigo”.

Evangelina: -Que sea soltera no significa que esté disponible.

Germán: -O sea que te llama Yatra hoy y te invita a salir…

Evangelina: -Y le digo que no.

Wanda: -Parece que está ocupada (Anderson enfrenta rumores de romance con su compañero de reality Ian Lucas).

Evangelina: -No estoy ocupada… Wanda, si vos no estuvieras de novia y te llama Yatra hoy, ¿qué le contestás?

Wanda: -A mí Yatra ya me llamó.

Evangelina: -¡Apa!

Germán: -Ella va diez pasos adelante.

Wanda: -Me llamó en el pasado. Me mandó un collar y después no nos pudimos ver. Maxi sabe…

Maxi: -Hubo un beboteo. Hubo también collar…

Evangelina: -Mirá de lo que nos venimos a enterar.

Wanda: -Fue en un viaje a Brasil.