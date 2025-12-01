Maxi López se sentó en el living de SQP junto a Yanina Latorre y no esquivó ninguna pregunta. El exfutbolista y participante de MasterChef Celebrity se animó a hablar de todo, incluso de los rumores que vinculan sentimentalmente a Evangelina Anderson con el cantante Ian Lucas.

El tema explotó después de que se viralizara un video en el que se los ve a Eva e Ian a los besos en un boliche. Ante la consulta del panel, Maxi no dudó en contar lo que sabe y cómo vivió la situación desde adentro.

Evangelina Anderson y Ian Lucas (Foto: Instagram)

“Yo voy a Eva y le pregunto y me dice que ‘no’. Después voy al facha y le pregunto y me dice que ‘no’. Fuimos a una cena y nos fuimos juntos al boliche y había mucha gente”, relató López, dejando en claro que ambos negaron cualquier romance.

MAXI LÓPEZ ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE EL ROMANCE DE EVANGELINA ANDERSON E IAN LUCAS

Sin embargo, cuando Yanina y el resto del panel le pidieron más detalles, Maxi fue al hueso: “Yo vi el video, le estaba comiendo un poco la oreja. Pero son dos garcas”, lanzó entre risas, sugiriendo que tanto la modelo como el cantante le ocultaron la verdad.

Y fue por más: “Puede ser que haya feeling, hay algo pero no sé qué”, agregó, dejando la puerta abierta a la posibilidad de un romance y sumando más picante a la historia.

Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef (Foto: captura Telefe / MasterChef Celebrity)

La semana pasada los rumores de romance entre los participantes se elevaron a otro nivel cuando apareció un video de Evangelina e Ian a los besos en un boliche mientars ella pelea su tajada en el divorcio de Martín Demichelis.

