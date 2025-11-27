En los últimos días, Luis Ventura reveló en A la Tarde que Evangelina Anderson no solo está negociando con Martín Demichelis su suculenta tajada de la fortuna familiar tras el divorcio, sino que está empezando una nueva relación con un compañero de MasterChef Celebrity.

Con el correr de las horas, el presidente de Aptra mostró una foto de Evangelina y Ian Lucas en el estudio donde se graba MasterChef, e incluso este miércoles se los pudo ver muy juntos en el balcón durante la gala de eliminación, pero nada salía de esas cuatro paredes… Hasta ahora.

Evangelina Anderson y Ian Lucas (Foto: Instagram)

En A la Tarde, Cora Debarbieri mostró fotografías tomadas en la terraza del edificio en el que vive Ian que fueron publicadas en las cuentas de Instagram de los dos participantes. En este sentido, se puede ver que Ian y Evangelina han estado en ese lugar en diferentes horas del día.

CÓMO DESCUBRIERON QUE EVANGELINA ANDERSON Y IAN LUCAS DE MASTERCHEF CELEBRITY PASAN HORAS JUNTOS TRAS LAS GRABACIONES

“Acá tenés una imagen muy similar, te diría casi igual, donde se lo ve ahí a Lucas, sí, mostrando un poco lo que es la vista y el día de sol. Pero claro, la baranda es exactamente igual a la fotografía que sube Evangelina”, agregó Cora mostrando las imágenes.

“Acá hay confianza, realmente hay confianza para que ella suba esas fotografías mostrando las similitudes, porque saben que, de alguna manera, uno chequea constantemente las redes sociales, y ese es el mismo lugar donde aparece Ian”, agregó la paneluista.

Algunas de las imágenes que expusieron a Evangelina Anderon y Ian Lucas (Foto: captura América TV)

“El sillón con los almohadones, la pose, es todo igual, hasta la pose que utilizan. Acá tenés una foto de un amanecer y ahí tenés una de un anochecer”, señaló Debarbieri. “Están de día y de noche”, acotó Luis Bremer, con pircadía.

“Graban hasta 11 horas por día. Once horas dentro del estudio y después tienen ganas de seguir estando juntos”, acotó Bremer. “Ah, están a full, entonces. Están en la época más linda del romance, cuando arranca, cuando querés amanecer, atardecer…”, cerró Karina Mazzocco.

