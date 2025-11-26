Bastián Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez por un motivo completamente distinto a su paso por MasterChef Celebrity acompañando a su mamá.
Y es que a sus 16 años decidió hacer público un capítulo importante de su vida personal: su noviazgo con la influencer Tiziana Aranda.
LEÉ MÁS
La historia empezó a tomar fuerza luego de su divertida participación en el reality de cocina de Telefe, cuando Bastián sorprendió a todos con una frase contundente: “Mi mamá es muy celosa con mis novias.”
Desde ese instante, los usuarios de redes sociales lo siguieron de cerca, atentos a cualquier pista.
La confirmación llegó desde TikTok, donde el adolescente compartió un video cargado de ternura junto a Tiziana, musicalizado con “Carita de inocente”, de Prince Royce. Bailes, abrazos, miradas cómplices… todo quedó registrado en una publicación que se viralizó de inmediato.
“Precioso, te adoro”, comentó la joven. Y él respondió con un amoroso “Hermosa mía ❤️”, haciendo suspirar a los usuarios.
UNA ESTRELLA DE REDES SOCIALES
Con más de 36 mil seguidores, Tiziana Aranda no es precisamente una desconocida en la plataforma. Suele publicar contenido vinculado a la moda y al entretenimiento, pero las señales de este romance ya venían apareciendo: fotos en eventos familiares, historias destacadas juntos y, sobre todo, un video donde ella lució la camiseta de River con el nombre “Bastian” en la espalda y una dedicatoria que no dejaba dudas: “Con la de mi amor”.
La escena definitiva se remonta al 24 de agosto, cuando él le hizo el pedido de noviazgo con flores, globos y una puesta de película. Una celebración íntima, pero con un montaje tan romántico que terminó causando furor entre los seguidores de ambos.
Aunque Evangelina todavía no habló públicamente sobre la relación, el gesto de apoyo llegó desde dentro de la familia: Lola, la hermana mayor de Bastián, interactúa con frecuencia en las publicaciones de la pareja, detalle que los fans leyeron como un aval absoluto.