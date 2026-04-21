Cuando parecía que la historia con Milett Figueroa todavía tenía capítulos por escribir, una bomba explotó en Puro Show luego de que aseguraran que Marcelo Tinelli ya estaría nuevamente enamorado de otra mujer.

La primicia la lanzó Pochi en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, donde no dudó en dar detalles del supuesto nuevo romance del conductor: “Tenemos un conductor que recientemente confirmó su separación. Parece que su corazón ya tiene nueva dueña”, explicaron.

Minutos después, llegó la confirmación: “El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda”, agregó la panelista.

Foto: Instagram (@_rosana_almeida__)

¿Quién es la mujer que habría conquistado al histórico conductor? Según contaron al aire, Rossana es argentina, exmodelo y actualmente vive en Miami. Además, estudiaría carreras como ciencias políticas. Un dato clave: sería muy amiga de Carolina “Pampita” Ardohain, lo que la ubica dentro del círculo cercano del ambiente.

Pero eso no es todo. Según la información, Tinelli y Almeida ya habrían sido vistos juntos en distintos eventos: compartieron el recital de Ricky Martin y también ella habría estado presente en el cumpleaños de Lolo, el hijo menor que Tinelli tiene con Guillermina Valdés.

En el programa incluso mostraron imágenes que probarían la cercanía entre ambos, lo que reforzó la versión de que no se trataría de algo casual: “Ya la metió en el círculo familiar”, deslizaron, dejando entrever que la relación podría estar más consolidada de lo que parece. Sin embargo, por ahora, ni Tinelli ni la ni Rossana salieron a confirmar (ni desmentir) la relación.

Foto: Instagram (@_rosana_almeida__)

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MIMI ALVARADO VINCULÓ A MILETT FIGUEROA CON PRÁCTICAS ESOTÉRICAS CONTRA MARCELO TINELLI: “LE HIZO MACUMBA”

La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue generando polémica, y ahora, la figura más crítica de la relación, Mimi Alvarado, le agregó un nuevo capítulo a esta telenovela mediática. Lejos de bajar el tono, la mediática redobló sus críticas contra la pareja y lanzó duras acusaciones, que no tardaron en encender la discusión en las redes sociales.

Luego de que ambos confirmaran su ruptura, Mimi dio una nota a A la Tarde para poner en duda la versión oficial del fin del romance. “¿Ella cortó la relación? No me digas, dudo”, fue la contundente respuesta de Alvarado, dejando entrever que el relato de Milett no le convence. Y aunque la enemistad entre ambas no es nueva, en esta ocasión Mimi volvió a desmentir las declaraciones de la modelo peruana.

Conocida por sus fuertes opiniones, Mimi no se guardó nada y apuntó, una vez más, contra Milett y su entorno, especialmente hacia su madre, a quien calificó de manera muy controversial como “la bruja más grande del Perú”. Además, en otro de sus duros comentarios, desestimó la versión de la familia de Milett, que había defendido la relación como auténtica. Según Alvarado, esta historia de amor no era más que una “relación paga”.

Foto: Captura (América)

Pero los dardos no quedaron ahí. Mimi, aludiendo a la fama de Milett en Perú, lanzó una de las frases más picantes de la entrevista: “En Perú es Gatúbela”, dijo, refiriéndose a supuestos vínculos sentimentales que habría tenido la modelo con figuras del espectáculo. Una vez más, Mimi buscó desacreditar su perfil público, pintándola como una mujer que no tiene una imagen genuina.

Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica fue la frase con la que Mimi cerró su intervención: “Si esa tipa vuelve con Marcelo es porque hay macumba en el medio”, dijo, desatando una tormenta de reacciones. Pero, al parecer, la acusación más fuerte fue la que siguió, cuando Mimi señaló que Milett “le hizo macumba a Marcelo y lo volvió casi loco”, pero remató asegurando que “la energía de él es muy fuerte” y eso no lo dejó sucumbir.

¡Tremendo!