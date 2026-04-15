La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue generando polémica, y ahora, la figura más crítica de la relación, Mimi Alvarado, le agregó un nuevo capítulo a esta telenovela mediática. Lejos de bajar el tono, la mediática redobló sus críticas contra la pareja y lanzó duras acusaciones, que no tardaron en encender la discusión en las redes sociales.

Luego de que ambos confirmaran su ruptura, Mimi dio una nota a A la Tarde para poner en duda la versión oficial del fin del romance. “¿Ella cortó la relación? No me digas, dudo”, fue la contundente respuesta de Alvarado, dejando entrever que el relato de Milett no le convence. Y aunque la enemistad entre ambas no es nueva, en esta ocasión Mimi volvió a desmentir las declaraciones de la modelo peruana.

Conocida por sus fuertes opiniones, Mimi no se guardó nada y apuntó, una vez más, contra Milett y su entorno, especialmente hacia su madre, a quien calificó de manera muy controversial como “la bruja más grande del Perú”. Además, en otro de sus duros comentarios, desestimó la versión de la familia de Milett, que había defendido la relación como auténtica. Según Alvarado, esta historia de amor no era más que una “relación paga”.

Foto: Captura (América)

Pero los dardos no quedaron ahí. Mimi, aludiendo a la fama de Milett en Perú, lanzó una de las frases más picantes de la entrevista: “En Perú es Gatúbela”, dijo, refiriéndose a supuestos vínculos sentimentales que habría tenido la modelo con figuras del espectáculo. Una vez más, Mimi buscó desacreditar su perfil público, pintándola como una mujer que no tiene una imagen genuina.

Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica fue la frase con la que Mimi cerró su intervención: “Si esa tipa vuelve con Marcelo es porque hay macumba en el medio”, dijo, desatando una tormenta de reacciones. Pero, al parecer, la acusación más fuerte fue la que siguió, cuando Mimi señaló que Milett “le hizo macumba a Marcelo y lo volvió casi loco”, pero remató asegurando que “la energía de él es muy fuerte” y eso no lo dejó sucumbir.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

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MILETT FIGUEROA BLANQUEÓ SI LE REVISÓ EL CELULAR A MARCELO TINELLI

Milett Figueroa sorprendió a todos (en febrero pasado) con un sincericidio absoluto al hablar de su relación con Marcelo Tinelli. Invitada a La Mañana con Moria, la modelo se animó a decir lo que pocas veces se escucha: admitió errores, habló del anuncio de separación que hizo el conductor y dejó definiciones contundentes sobre los celos, la confianza y la intimidad de la pareja.

Consultada de manera directa sobre cómo tomó cuando Tinelli anunció en vivo en su -por entonces- programa de streaming que se había separado, Milett abrió su corazón: “No me dolió, me sorprendió, pero también dije: bueno, también tengo la culpa yo, porque yo le dije ‘anuncialo hoy’”, confesó.

Lejos de victimizarse, la invitada hizo una fuerte autorreflexión sobre su carácter: “Ahí dije: ‘no puedo ser tan impulsiva’, oorque interiormente hemos discutido y decíamos ‘ya, hasta aquí llegamos’. Pero al final uno no tiene por qué hacer esas cosas, porque después nos amistamos”, explicó.

Foto: Captura (eltrece)

“Yo soy muy segura. No podría estar con Marcelo si no fuera una mujer segura. Además, no me gusta estar atrás de nadie cuidándolo“, siguió en el programa que conduce Moria Casán por eltrece.

Sin embargo, entre risas y confesiones, reconoció que la tentación de mirar el celular de Marcelo existió: "Soy curiosa. Un día quise agarrarlo, pero dije ‘mejor no’“, explicó. Y cuando parecía que ya lo había dicho todo, llegó la bomba final: “Yo me sé la clave de su teléfono”.