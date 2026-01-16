La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin. La bomba la tiró Pepe Ochoa en Bondi Live, quien aseguró tener información de primera mano sobre la separación de la pareja.

“Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están separados. La decisión la tomó Marcelo, me contaron que ya no da para más, se terminó. Ella está en Perú y él en Argentina”, reveló el panelista sin vueltas.

Según trascendió, la primicia habría llegado a oídos de Ochoa a través de Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, primo del conductor. “Me dicen que se acabó el amor, que ya no hay nada ni para sostener el vínculo que están teniendo”, agregó el comunicador.

Lo llamativo es que hace apenas unos días, El Tirri estuvo como invitado en el programa de Moria Casán en eltrece y deslizó un comentario que ahora cobra otro sentido: “La relación entre ellos es como el dólar blue, va cambiando día a día. Pero nosotros con Marce tenemos una relación tan increíble que ni le pregunto. Cuando ella está, está y cuando no, no está”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

El factor reality: por qué mantienen todo en secreto

Aunque la ruptura ya es un hecho, la pareja intentaría mantener las apariencias por un motivo concreto: el reality del clan Tinelli que se emite por Amazon Prime.

“Quieren cuidar esto porque hay un tema con el reality del clan Tinelli. El mismo no se terminó de grabar, quedó abierto el final por todo lo que sucedió con lo de la amenaza de Juana y el conflicto familiar. Se tiene que terminar dentro de dos semanas”, explicó Pepe Ochoa.

El panelista detalló que Milett Figueroa forma parte del cierre de la segunda temporada, por lo que necesitan que la separación no trascienda hasta que finalice la grabación. “La situación es así: en esta segunda temporada en el final se tienen que mostrar todos juntos, entonces no quieren que trascienda esta información porque Milett es parte del cierre”, sostuvo.

Sin embargo, reveló un dato clave: “Sí hubo una conversación, que esto lo chequeé con Amazon, que cuando se presentan en el reality, se muestran por separado, no como una pareja”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

El comunicador arriesgó su visión sobre lo que vendrá: “Cuando todo lo del reality termine, seguro no los veamos más juntos, pero por ahora quieren cuidar este tema”. Y agregó su teoría personal sobre las causas del quiebre: “A mí me parece que están en diferentes etapas de la vida y eso los distanció un poco”.